Tim Cook, le patron d'Apple, a confié fin 2025 une nouvelle responsabilité à John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle. Cette nomination positionne l'ingénieur comme superviseur de l'ensemble des équipes créatives de la marque à la pomme.
Depuis le départ de Jony Ive, la direction du design chez Apple a connu plusieurs reconfigurations. Si le nom de John Ternus revient souvent sur le tapis lorsqu'il s'agit d'évoquer celui ou celle qui devra succéder à Tim Cook, celui-ci vient d'être désigné comme responsable exécutif de la stratégie créative globale du groupe. Sa mission consistera donc à veiller à la cohérence et à l’orientation du design à l’échelle de l'une des entreprises les plus influentes de la Silicon Valley.
John Ternus nommé à la tête des équipes de conception d'Apple
D’après Bloomberg, Tim Cook a confié à John Ternus, « à la fin de l’année dernière », un rôle de supervision globale sur l’organisation du design chez Apple. Le média parle d’un statut de « sponsor exécutif » pour l’ensemble des activités de design, une fonction qui place Ternus au niveau stratégique, sans bouleverser formellement la chaîne hiérarchique existante.
Concrètement, les responsables du design continuent de rendre compte directement à Tim Cook, aussi bien dans les organigrammes internes que dans les documents publics de l’entreprise. Le changement se situe donc davantage dans la coordination et l’influence que dans une réorganisation à proprement parler. Jusqu’à présent, John Ternus collaborait étroitement avec les équipes de design industriel dans le cadre de ses fonctions liées au hardware. En revanche, il n’avait pas la responsabilité directe des équipes en charge de l’interface logicielle, ni de l’ensemble du design au sens large.
Le départ de Tim Cook ne serait pas encore à l'ordre du jour
Bloomberg souligne que cette nouvelle configuration est perçue en interne comme une « organisation étrange », tout en reflétant une réalité : Tim Cook est réputé pour maintenir une certaine distance avec les décisions de design au quotidien. Le choix de John Ternus est ainsi vu comme une manière de confier davantage de poids à un dirigeant déjà très impliqué dans le développement des produits.
Le rapport précise également qu’aucun élément ne laisse penser que Tim Cook envisage de quitter prochainement son poste. Toutefois, comme nous l'évoquions précédemment, John Ternus est présenté comme l’un des candidats internes les plus crédibles pour lui succéder. Bloomberg ajoute que le P.-D.G chercherait à exposer davantage Ternus aux différentes facettes des opérations d’Apple et que l’entreprise l’a progressivement mis en avant comme l’un de ses visages publics.