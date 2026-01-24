D’après Bloomberg, Tim Cook a confié à John Ternus, « à la fin de l’année dernière », un rôle de supervision globale sur l’organisation du design chez Apple. Le média parle d’un statut de « sponsor exécutif » pour l’ensemble des activités de design, une fonction qui place Ternus au niveau stratégique, sans bouleverser formellement la chaîne hiérarchique existante.

Concrètement, les responsables du design continuent de rendre compte directement à Tim Cook, aussi bien dans les organigrammes internes que dans les documents publics de l’entreprise. Le changement se situe donc davantage dans la coordination et l’influence que dans une réorganisation à proprement parler. Jusqu’à présent, John Ternus collaborait étroitement avec les équipes de design industriel dans le cadre de ses fonctions liées au hardware. En revanche, il n’avait pas la responsabilité directe des équipes en charge de l’interface logicielle, ni de l’ensemble du design au sens large.