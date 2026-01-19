L'iPhone 18 Pro est attendu par de nombreux fans d'Apple. Et on commence à voir à quoi pourrait ressembler le futur appareil le plus puissant de la marque.
Même si Apple vit en ce moment une période bénie avec l'incroyable popularité de la série iPhone 17, qui l'a propulsé au rang de premier constructeur au monde, la firme de Cupertino travaille déjà d'arrache-pied sur la vague suivante. Et l'on a déjà eu un certain nombre de rumeurs sur l'iPhone 18 Pro à venir, à tel point qu'aujourd'hui, il a été possible de créer une vidéo concept pour le visualiser.
Face ID passe sous l'écran
Il existe peu de leakers autant au fait des dernières nouveautés d'Apple qu'un Jon Prosser, un homme qui a été l'objet d'une plainte d'Apple en juillet dernier pour avoir faire fuité des informations confidentielles sur iOS 26. Et c'est le même qui, s'appuyant sur les différentes rumeurs sur l'iPhone 18 Pro sorties ces derniers mois, nous produit aujourd'hui une vidéo prototype de ce que pourrait être l'appareil.
Celle-ci, que vous pouvez retrouver juste en dessous, nous montre un smartphone qui devrait garder le même dos que l'iPhone 17 Pro. Par contre, au niveau de l'écran, le changement devrait être au rendez-vous, avec un module selfie placé à gauche, et un Face ID installé lui sous l'écran.
Vers une connectivité satellite 5G ?
Que ceux qui ont appris à aimer la Dynamic Island se rassurent. Malgré ce changement important, le système ingénieux développé par Apple restera toujours disponible sur le nouvel iPhone. Enfin, niveau couleur, on sera sur des teintes assez nouvelles, avec trois formats prévus : bordeaux, marron et violet.
À noter par ailleurs qu'une nouvelle rumeur, sortie en même temps ces derniers jours, indique qu'en plus de ce design, l'iPhone 18 Pro devrait connaître une autre transformation majeure. Une information fuitée, dont Wccftech se fait l'écho, indique qu'une fonction potentiellement baptisée « 5G par satellite » pourrait arriver sur ce modèle. Apple pourrait ainsi faire un saut qualitatif important depuis l'actuelle fonction d'appel d'urgence par satellite, et ouvrir des possibilités assez exceptionnelles. Comme le téléphone par satellite via Starlink ?