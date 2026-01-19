Il existe peu de leakers autant au fait des dernières nouveautés d'Apple qu'un Jon Prosser, un homme qui a été l'objet d'une plainte d'Apple en juillet dernier pour avoir faire fuité des informations confidentielles sur iOS 26. Et c'est le même qui, s'appuyant sur les différentes rumeurs sur l'iPhone 18 Pro sorties ces derniers mois, nous produit aujourd'hui une vidéo prototype de ce que pourrait être l'appareil.

Celle-ci, que vous pouvez retrouver juste en dessous, nous montre un smartphone qui devrait garder le même dos que l'iPhone 17 Pro. Par contre, au niveau de l'écran, le changement devrait être au rendez-vous, avec un module selfie placé à gauche, et un Face ID installé lui sous l'écran.