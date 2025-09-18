Les tous nouveaux iPhone 17 viennent à peine de sortir que l'on commence à parler de l'iPhone 18. Un appareil qui commence à se dévoiler.
Apple vit un très bon mois de septembre, avec des iPhone 17 qui connaissent un lancement populaire. Mais la firme de Cupertino ne s'arrête pas à ces réussites, et va continuer à sortir de nombreux produits prochainement, et travaille par ailleurs déjà à sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les iPhone 18. Et pour ceux qui se demandent à quoi s'attendre, on commence à avoir quelques détails qui sortent sur la toile.
Un design qui devrait rester le même avec l'iPhone 18 Pro
L'iPhone 18 est déjà sur les tables de travail d'Apple. Un appareil qui ne devrait pas trop nous étonner dans son allure, si l'on en croit cette fuite qui nous est transmise par le leaker Digital Chat Station. Ce dernier a en effet évoqué l'iPhone 18 Pro sur le réseau social chinois Weibo.
D'après ses informations, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient garder la même taille que les éditions de la série iPhone 17, c'est-à-dire une diagonale de 6,3 et de 6,9 pouces, tout comme une disposition similaire de ses capteurs photos installés au dos. La petite nouveauté devrait se retrouver au dos des iPhone 18 Pro, au niveau de la zone Ceramic Shield, qui aurait droit à un design plus transparent.
Le Dynamic Island rapetissé ?
Pour ceux qui aiment connaître l'intérieur de leur appareil, on apprend aussi qu'Apple aurait fait le choix pour ses prochains smartphones d'une nouvelle chambre à vapeur en acier inoxydable pour le système de refroidissement.
Enfin, pour rappel, une autre fuite évoque aussi la possibilité pour les iPhone 18 Pro de bénéficier d'une Dynamic Island plus petite. On sait aussi que ces appareils devrait intégrer sous le capot la puce Apple A20 Pro, produite avec le système de gravure à 2 nm de TSMC. C'est un début, mais ces premières informations laissent à penser que l'édition 2026 des iPhone ne devrait pas apporter trop de surprises.