L'iPhone 18 est déjà sur les tables de travail d'Apple. Un appareil qui ne devrait pas trop nous étonner dans son allure, si l'on en croit cette fuite qui nous est transmise par le leaker Digital Chat Station. Ce dernier a en effet évoqué l'iPhone 18 Pro sur le réseau social chinois Weibo.

D'après ses informations, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient garder la même taille que les éditions de la série iPhone 17, c'est-à-dire une diagonale de 6,3 et de 6,9 pouces, tout comme une disposition similaire de ses capteurs photos installés au dos. La petite nouveauté devrait se retrouver au dos des iPhone 18 Pro, au niveau de la zone Ceramic Shield, qui aurait droit à un design plus transparent.