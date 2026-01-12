Samsung a longtemps été le numéro 1 incontesté lorsqu'on pensait au marché mondial du smartphone. Mais ce n'est plus le cas en 2025. Et le cabinet d'analyse Counterpoint Research valide ce changement de hiérarchie avec les données de ventes de l'année 2025. On apprend ainsi que le marché mondial du smartphone a enregistré une croissance de 2% l'an dernier.

Plus important encore, la première place d'Apple est confirmée par la même source. La firme de Cupertino s'adjuge en effet, sur l'exercice précédent, une part de marché de 20% - la plus élevée du secteur -, et ce devant Samsung, qui doit se contenter de 19% des ventes mondiales de smartphones.