Le géant américain a vécu une année dorée en 2025, loin des périodes précédentes où ses iPhone attiraient un peu moins. Et le succès est tel qu'il renvoie son rival historique dans les cordes !
Les iPhone ont été à la fête en 2025. Dès le lancement de la nouvelle série iPhone 17, des chiffres impressionnants ont été communiqués, montrant que cette gamme est un succès particulièrement notable dans l'histoire d'Apple, avec des ventes en forte hausse par rapport à l'année précédente - notamment pour l'iPhone 17 de base. Une fois 2026 entamée, il est désormais possible de porter un regard complet sur cette année 2025. Et clairement, la bonne santé de la marque est confirmée !
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
Apple est le roi du monde en 2025
Samsung a longtemps été le numéro 1 incontesté lorsqu'on pensait au marché mondial du smartphone. Mais ce n'est plus le cas en 2025. Et le cabinet d'analyse Counterpoint Research valide ce changement de hiérarchie avec les données de ventes de l'année 2025. On apprend ainsi que le marché mondial du smartphone a enregistré une croissance de 2% l'an dernier.
Plus important encore, la première place d'Apple est confirmée par la même source. La firme de Cupertino s'adjuge en effet, sur l'exercice précédent, une part de marché de 20% - la plus élevée du secteur -, et ce devant Samsung, qui doit se contenter de 19% des ventes mondiales de smartphones.
Samsung risque-t-il de s'installer dans le fauteuil de numéro 2 ?
L'éternel duo de rivaux est suivi, en troisième position, par Xiaomi, avec 13% de parts de marché. Selon l'analyste de Counterpoint Research Varun Mishra, cette poussée d'Apple est due à de très bons résultats sur les marchés émergents et intermédiaires, ainsi qu'à la popularité de l’iPhone 17.
Et ce dépassement pourrait bien être loin d'être un simple épiphénomène. En effet, Apple se prépare à frapper fort dans les années à venir, que ce soit dès cette année avec l’iPhone Fold, son tout premier appareil pliable, ou en 2027, avec, potentiellement, le lancement d'un premier iPhone 100 % en verre incurvé et sans bordures (pour les 20 ans de l'iPhone). De quoi maintenir l'excitation autour de la marque. Alors, comment Samsung pourra-t-il résister ?