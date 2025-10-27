Plusieurs indices suggèrent que les futurs iPhone pourraient proposer une connexion Internet par satellite via Starlink. Et cela changerait beaucoup de choses du côté de l'expérience utilisateur.
En 2022, alors qu'Apple lançait son premier iPhone doté d'une connexion par satellite dans les zones sans couverture cellulaire, SpaceX approchait la marque pour lui proposer une collaboration. Une offre sciemment refusée par le géant de Cupertino, qui collabore avec Globalstar pour fournir cette fonctionnalité. Trois ans plus tard, les cartes pourraient être entièrement redistribuées.
Starlink sur iPhone : mythe ou réalité ?
D'après le très bien renseigné The Information, des discussions entre les deux parties ne sont pas à exclure, tandis que des éléments vont dans le sens d'un possible accord. Tout d'abord, il faut savoir que SpaceX a discrètement adapté ses satellites de dernière génération pour qu'ils soient compatibles avec le même spectre radio utilisé par les iPhone pour leurs fonctions satellitaires actuelles.
Dans le même temps, le président de Globalstar, James Monroe, évoque en privé la possibilité de vendre son entreprise pour plus de 10 milliards de dollars, soit presque le double de sa valorisation actuelle. Plus probant encore, la société a pour la première fois prévenu ses investisseurs qu'une perte de son « client principal » aurait un impact « considérable » sur sa santé financière.
De son côté, Apple prévoit d'ajouter le support du « 5G non terrestre » dès 2026. Cette technologie, qui fait référence à la connexion par satellite, s'alignerait parfaitement avec les promesses de SpaceX concernant les futures performances de Starlink.
Des fonctionnalités possiblement décuplées
Se tourner vers Starlink semblerait, somme toute, logique de la part d'Apple. Le réseau d'Elon Musk domine désormais le secteur, et a récemment franchi un cap crucial en rachetant des fréquences à EchoStar pour 17 milliards de dollars. Avec plus de 10 000 engins en orbite, le service est aujourd'hui incontournable, et permettrait à la firme de drastiquement améliorer les fonctionnalités de son offre satellitaire qui, aujourd'hui, se limite à l'envoi de SMS d'urgence, au partage de position dans Localiser et à l'assistance routière.
Avec Starlink, l'iPhone pourrait accéder à un Internet complet via satellite, sans besoin d'antenne ni de matériel externe. Bien sûr, rien d'officiel pour le moment, et il faut aussi prendre en compte les relations plutôt tendues entre Elon Musk et Apple, le milliardaire ayant déposé plainte contre cette dernière au moins d'août, lui reprochant son prétendu favoritisme pour OpenAI au détriment de xAI.
Mais on peut aussi s'imaginer une gamme d'iPhone 18 capable de se connecter à Starlink dans les zones non couvertes par les opérateurs, de quoi faire disparaître la notion même de « zone blanche » ?