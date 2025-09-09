L'entreprise d'Elon Musk SpaceX annonce l'achat de fréquences destinées à son service Starlink, pour une somme record. De quoi préparer le développement de l'offre de téléphone par satellite.
Starlink devrait à l'avenir être bien meilleur encore que ce qui est proposé actuellement. Cela passera d'abord par l'envoi dans l'espace à partir de l'an prochain de satellites de troisième génération, grâce auquel on s'attend à voir un débit 10 fois supérieur à l'actuel être disponible. Mais cette amélioration sera aussi due à d'autres opérations, comme cet achat massif de fréquences que vient d'effectuer SpaceX.
SpaceX rachète les fréquences d'EchoStar
SpaceX veut plus de place pour Starlink. Alors, comme nous l'apprend Reuters, le géant de l'aérospatiale vient d'acheter pour près de 17 milliards de dollars les licences dites AWS-4 et H-Block d'EchoStar, qui couvrent 50 MHz de spectre de fréquences pour les communications satellites et mobiles.
Ces fréquences, sous-exploitées, vont donner une nouvelle dimension à Starlink. Avec elles, SpaceX va pouvoir déployer sa nouvelle génération de satellites connectés par laser, avec la capacité réseau qui sera « multipliée par 100 ».
Un achat qui va permettre de développer le service de téléphonie de Starlink
Cette opération va « mettre fin aux zones blanches mobiles à travers le monde... Grâce à un spectre exclusif, SpaceX développera la prochaine génération de satellites Starlink Direct to Cell, qui offriront des performances nettement supérieures et nous permettront d'améliorer la couverture pour nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde » s'est réjouie la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell.
Le service de téléphonie par satellites Direct to Cell est en développement depuis janvier 2024 du côté de SpaceX, qui a depuis lancé près de 600 satellites servant d'« antennes-relais dans l'espace ». Cette opération a aussi été effectuée quelques mois après que le régulateur des télécommunications américain, la Federal Communications Communication, ait émis des inquiétudes sur le déploiement de la 5G par EchoStar.
