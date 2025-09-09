SpaceX veut plus de place pour Starlink. Alors, comme nous l'apprend Reuters, le géant de l'aérospatiale vient d'acheter pour près de 17 milliards de dollars les licences dites AWS-4 et H-Block d'EchoStar, qui couvrent 50 MHz de spectre de fréquences pour les communications satellites et mobiles.

Ces fréquences, sous-exploitées, vont donner une nouvelle dimension à Starlink. Avec elles, SpaceX va pouvoir déployer sa nouvelle génération de satellites connectés par laser, avec la capacité réseau qui sera « multipliée par 100 ».