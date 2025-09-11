Apple étend une nouvelle fois la période d’essai gratuit aux fonctionnalités satellites introduites avec l’iPhone 14. Les utilisateurs concernés n’auront rien à payer avant fin 2026.
- Apple prolonge la période d'essai gratuit des fonctionnalités satellites de l'iPhone 14 jusqu'à fin 2026.
- Le SOS d'urgence par satellite, introduit en 2022, permet d'appeler les secours sans réseau mobile.
- Apple pourrait monétiser certains services satellites à l'avenir, tout en maintenant la gratuité pour des fonctions essentielles.
La keynote du 9 septembre a été finalement riche en annonces, avec la présentation des AirPods Pro 3, de trois nouvelles Apple Watch et bien entendu des iPhone 17, 17 Pro et de l'iPhone Air. Pour tenir un rythme assez soutenu, Apple a dû passer certaines informations, et notamment celles qui concernent de plus anciens modèles d'iPhone. Pourtant, le constructeur californien a de bonnes nouvelles à leur annoncer : les propriétaires d’iPhone 14 et 15 vont profiter de la gratuité des services par satellite durant une année supplémentaire.
Deuxième extension de la gratuité pour cette fonction satellite qui peut vous sauver la vie
Introduit en 2022, le SOS d’urgence par satellite permet de contacter les secours en l’absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Depuis, plusieurs histoires ont fait état d’utilisateurs secourus grâce à cette technologie, notamment lors d’inondations ou d’accidents en zone isolée.
Initialement présentée comme une offre de deux ans lors du lancement de l’iPhone 14 en septembre 2022, cette période avait déjà été repoussée une première fois jusqu’en novembre 2025. Désormais, l’accès gratuit se poursuivra au moins jusqu’à fin 2026, à condition que l’appareil ait été activé dans un pays compatible avant le 9 septembre 2025.
Pour Apple, maintenir la gratuité évite le risque d’un incident dramatique si un client n’avait pas souscrit à un éventuel abonnement payant. En prolongeant l’accès gratuit, Apple donne aussi l’opportunité aux utilisateurs de tester ces services dans la durée, pour les capter avant de leur proposer une possible offre d'abonnement.
Apple pourrait monétiser ces services, ou conserver la gratuité pour soigner son image
Cupertino n’a jamais indiqué le tarif envisagé pour ses services satellite. L’entreprise pourrait choisir de conserver gratuitement les fonctions vitales comme le SOS, tout en réservant des services avancés (dépannage routier ou messagerie élargie) à une formule payante.
Cette stratégie permettrait de préserver l’image d’Apple en matière de sécurité, tout en explorant de nouvelles sources de revenus sur un marché encore balbutiant. La collaboration avec SpaceX pour améliorer la couverture laisse entrevoir une montée en puissance progressive.
Avec l’annonce de la compatibilité satellite sur l’Apple Watch Ultra 3, Apple confirme en tout cas que ces services ne sont plus un simple argument marketing, mais un pilier de son écosystème. La gratuité prolongée jusqu’en 2026 donne le temps aux utilisateurs de s’habituer à ces usages… et à Apple, peut-être, de peaufiner son futur modèle économique.