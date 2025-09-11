Introduit en 2022, le SOS d’urgence par satellite permet de contacter les secours en l’absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Depuis, plusieurs histoires ont fait état d’utilisateurs secourus grâce à cette technologie, notamment lors d’inondations ou d’accidents en zone isolée.

Initialement présentée comme une offre de deux ans lors du lancement de l’iPhone 14 en septembre 2022, cette période avait déjà été repoussée une première fois jusqu’en novembre 2025. Désormais, l’accès gratuit se poursuivra au moins jusqu’à fin 2026, à condition que l’appareil ait été activé dans un pays compatible avant le 9 septembre 2025.

Pour Apple, maintenir la gratuité évite le risque d’un incident dramatique si un client n’avait pas souscrit à un éventuel abonnement payant. En prolongeant l’accès gratuit, Apple donne aussi l’opportunité aux utilisateurs de tester ces services dans la durée, pour les capter avant de leur proposer une possible offre d'abonnement.