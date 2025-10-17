Ce fut une semaine très chargée du côté de Boca Chica, au Texas. Après le 11e vol réussi de Starship, les équipes de SpaceX se tournent désormais vers l'avenir en peaufinant la prochaine version de la mégafusée. Mais Starlink aussi va évoluer : l'entreprise a révélé à quoi allait ressembler ses futurs satellites lors de la diffusion en direct du test du lanceur.