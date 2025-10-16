Le Starship V3 sera pensé pour fonctionner dans l'espace. La société va moderniser l'ensemble des systèmes de contrôle et de guidage et optimiser ses capacités énergétiques. De quoi lui permettre d'effectuer des rendez-vous orbitaux, d'allonger ses séjours en orbite et de mener des missions complexes sans dépendre entièrement de stations au sol. Ces améliorations seront décisives pour les futures missions lunaires dans le cadre du programme Artemis de la NASA, car Starship devra faire le plein de carburant en orbite avant de partir en direction de la Lune pour acheminer les astronautes à sa surface.