Après trois explosions consécutives lors de tests, le géant du spatial semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Ce 13 octobre à 18h23 heure locale, le mastodonte a décollé depuis la Starbase à Boca Chica, dans le Texas, et n'a rencontré aucun accroc durant son vol crucial. Il s'agissait non seulement du dernier lancement de ces versions de Starship et de son booster Super Heavy, mais également en exploitant cette configuration de pas de tir.