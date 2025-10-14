Deuxième réussite d'affilée pour SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a opéré le 11e vol de sa mégafusée Starship, remplissant tous les objectifs de sa mission.
Après trois explosions consécutives lors de tests, le géant du spatial semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Ce 13 octobre à 18h23 heure locale, le mastodonte a décollé depuis la Starbase à Boca Chica, dans le Texas, et n'a rencontré aucun accroc durant son vol crucial. Il s'agissait non seulement du dernier lancement de ces versions de Starship et de son booster Super Heavy, mais également en exploitant cette configuration de pas de tir.
Comme sur des roulettes
Le grand patron Elon Musk était au premier rang. « C'est vraiment la première fois que je vais être à l'extérieur pour regarder la fusée. Ce sera beaucoup plus intense », a-t-il indiqué lors de la retransmission en direct de SpaceX. Et il n'avait pas forcément tort : le Super Heavy a allumé ses 33 moteurs Raptor, s'élevant au-dessus du golfe du Mexique dans un impressionnant nuage de fumée.
Pour son retour, il a effectué une manœuvre d'atterrissage unique, prévue sur la prochaine génération de propulseurs. Le Super Heavy, qui était utilisé pour la deuxième fois, a plané au-dessus de l'eau avant d'éteindre ses moteurs et d'amerrir.
L'étage supérieur, Starship, est pour sa part parvenu à allumer ses six moteurs Raptor pour ensuite poursuivre son vol vers l'espace et déployer huit satellites factices. Et comme SpaceX envisage, à terme, de récupérer les deux étages de sa fusée avec ses énormes bras mécaniques, « Starship a effectué une manœuvre dynamique afin d'imiter la trajectoire que suivront les futures missions de retour à Starbase ».
La fusée « s'est ensuite guidée à l'aide de ses quatre volets vers la zone d'amerrissage préétablie dans l'océan Indien, réussissant ainsi un retournement à l'atterrissage, une combustion d'atterrissage et un amerrissage en douceur », étaye l'entreprise dans un communiqué de presse.
SpaceX se prépare aux prochaines versions de Starship
Lors des prochains tests, SpaceX passera à la vitesse supérieure avec de nouvelles itérations de son booster et de son second étage. Et nous allons très certainement en prendre plein les yeux : entièrement assemblée, la prochaine version mesurera environ 124,4 mètres de haut, tandis que le Starship final devrait culminer à 142 mètres de hauteur. En parallèle, la société améliore son pas de tir, et particulièrement ses bras mécaniques.
Elon Musk possède des ambitions démesurées avec son vaisseau, sélectionné en tant qu'alunisseur dans le cadre du programme Artemis de la NASA. En mai dernier, le milliardaire assurait que Starship permettrait à l'humanité de coloniser Mars. Rien que ça.