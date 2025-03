Avec ses 123 mètres de hauteur, Starship est le plus grand et le plus puissant lanceur jamais conçu. Destiné à être entièrement réutilisable, ce mastodonte est un élément clé de la vision d’Elon Musk pour rendre les voyages interplanétaires accessibles. Le vol d'hier soir devait être le huitième test grandeur nature du système. L’objectif principal était de poursuivre les essais de récupération du premier étage, une manœuvre complexe où le propulseur doit revenir se poser avec précision sur la tour de lancement, maintenu par des bras mécaniques.



Initialement repoussé de quelques minutes, le lancement a finalement été suspendu après la détection d’une anomalie, comme ce fut d'ailleurs le cas d'Ariane 6 dont le décollage était, lui aussi, prévu hier.



« Nous avons résolu un problème sur le propulseur et travaillons à en résoudre un autre sur le vaisseau », a expliqué Dan Huot, porte-parole de SpaceX, lors de la retransmission en direct de l’événement. Un contretemps qui reste fréquent dans le domaine de l’exploration spatiale, et qui pourrait ne retarder le vol que de quelques jours.