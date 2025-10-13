Après des débuts plutôt mitigés, et notamment trois explosions consécutives, SpaceX a réussi le dernier essai de son lanceur fin août. Il est désormais temps de passer à l'étape supérieure, avec un vol qui devrait être très ressemblant à ce qui a été concocté il y a quelques semaines. L'enjeu est de taille : Starship doit non seulement transporter les astronautes de la NASA jusqu'à la surface lunaire, il doit aussi permettre à l'humanité de « coloniser Mars », d'après Elon Musk.