C'est le jour J pour SpaceX, qui s'apprête à réaliser le 11e vol de Starship. Et ce test en particulier est crucial, car il devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la mégafusée.
Après des débuts plutôt mitigés, et notamment trois explosions consécutives, SpaceX a réussi le dernier essai de son lanceur fin août. Il est désormais temps de passer à l'étape supérieure, avec un vol qui devrait être très ressemblant à ce qui a été concocté il y a quelques semaines. L'enjeu est de taille : Starship doit non seulement transporter les astronautes de la NASA jusqu'à la surface lunaire, il doit aussi permettre à l'humanité de « coloniser Mars », d'après Elon Musk.
Des tests cruciaux avant la prochaine étape
Le second étage sera ainsi acheminé jusqu'à une orbite suborbitale par le booster Super Heavy, où il déploiera huit satellites factices similaires à ceux de la constellation Starlink. Il ira s'abîmer quelques minutes plus tard dans l'océan Indien. « Plusieurs expériences et modifications opérationnelles visant à permettre à l'étage supérieur de Starship de revenir sur le site de lancement lors de futurs vols », indique SpaceX.
« Afin d'imiter la trajectoire qu'un vaisseau suivra lors de ses futurs vols de retour vers la base stellaire, la phase finale de la trajectoire du Starship lors du vol 11 comprend une manœuvre d'inclinaison dynamique et permettra de tester des algorithmes de guidage subsonique », poursuit l'entreprise. De même, certaines tuiles ont été retirées afin de tester certaines zones « vulnérables » de la fusée.
Il s'agira du second vol de ce Super Heavy, qui a déjà été utilisé lors du 8e test de Starship. L'occasion pour SpaceX de « démontrer la configuration unique du moteur de freinage prévu pour être utilisé sur la prochaine génération ». Une manœuvre qui sera tentée avant un amarrage dans le golfe du Mexique. Cette fois, le premier étage ne sera pas récupéré.
Comment suivre ?
À noter qu'après ce 11e vol, SpaceX exploitera non seulement un nouveau pas de tir, mais également deux étages différents de sa fusée, plus proches de sa version finale.
Si vous souhaitez suivre ce test, il faudra rester réveillé jusqu'à 1h15 heure de France métropolitaine, l'événement étant prévu à 18h15 dans le Texas. Une diffusion en direct débutera trente minutes avant le lancement sur le site officiel de SpaceX, mais également sur son compte sur X.com.