Cette nuit, le méga-lanceur de SpaceX a quitté Starbase (Texas) pour son dixième vol d’essai, de loin le plus abouti. Le premier étage Super Heavy a assuré l’ascension puis réalisé un amerrissage contrôlé dans le golfe du Mexique environ sept minutes après le décollage. De son côté, l’étage supérieur Starship a poursuivi sur une trajectoire suborbitale et, fait inédit, a déployé huit simulateurs de satellites Starlink avant de rallumer un moteur Raptor dans l’espace, étape clé pour les futures missions. À terme, « la fusée géante devrait pouvoir transporter (et satelliser) au moins 60 Starlink à la fois », a déclaré Dan Huot, porte-parole de SpaceX, lors de ce vol.

Une démonstration millimétrée du duo Super Heavy + Starship

Après un passage de rentrée atmosphérique volontairement sévère, SpaceX ayant retiré quelques tuiles thermiques pour stresser le bouclier thermique de l'appareil, la jupe arrière a montré des dégâts visibles sans compromettre le contrôle de l’engin. Le vaisseau a ensuite amerri dans l’océan Indien, dans le champ de vision d’une bouée-caméra positionnée pour l’occasion (cf. notre photo plus haut). Ce vol valide beaucoup de points cruciaux pour les missions à venir : la poussée initiale des 33 moteurs Raptor, la séparation, la capacité à déployer une charge utile en vol, le rallumage d'un moteur en micro-gravité et deux retours contrôlés dans l'atmosphère terrestre (booster et vaisseau sous forte chauffe). Une séquence que les précédents essais n’avaient pas bouclée intégralement.