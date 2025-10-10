Après plusieurs explosions, le 10e essai de Starship fut le bon. Au mois d'août, la société d'Elon Musk est parvenue à acheminer le deuxième étage de son lanceur sur une trajectoire suborbitale, d'où il a pu déployer huit simulateurs de satellites. Il a ensuite réallumé un moteur Raptor dans l'espace, une étape clé pour ses futures missions. Il faut maintenant réitérer l'exploit.