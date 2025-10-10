Ce lundi 13 octobre, SpaceX réalisera le 11e vol de sa mégafusée Starship. Mais nous serons privés de l'une des étapes les plus impressionnantes des tests de l'entreprise : la récupération de Super Heavy par les énormes bras mécaniques Mechazilla.
Après plusieurs explosions, le 10e essai de Starship fut le bon. Au mois d'août, la société d'Elon Musk est parvenue à acheminer le deuxième étage de son lanceur sur une trajectoire suborbitale, d'où il a pu déployer huit simulateurs de satellites. Il a ensuite réallumé un moteur Raptor dans l'espace, une étape clé pour ses futures missions. Il faut maintenant réitérer l'exploit.
Pas de Mechazilla
Le premier étage, Super Heavy, a d'ores et déjà été acheminé jusqu'à sa rampe de lancement, comme en témoignent des images partagées par l'entreprise sur X.com. Il s'agira de la deuxième rentrée atmosphérique pour ce modèle spécifique, haut de 71 mètres et équipé de 33 moteurs Raptor.
La mission sera quasiment similaire à ce qui a été réalisé lors du 10e test. Starship devra atteindre une altitude suborbitale pour y libérer huit satellites Starlink factices. Super Heavy, lui, viendra amerrir de manière contrôlée dans l'océan Indien. Et une fois de plus, nous n'aurons pas droit au spectacle offert par Mechazilla.
Nouvel angle d'attaque
Lors des 7e et 8e vol, le booster est revenu se poser à Starbase, avant d'être récupéré par les gigantesques bras mécaniques. Mais depuis, SpaceX préfère que son premier étage aille s'abîmer en mer. Et cela est tout sauf un hasard.
En effet, la firme teste une descente plus efficace qui utilise un angle d'attaque plus élevé : l'amerrissage élimine le risque d'endommagement du site de lancement en cas d'anomalie majeure pendant la descente. On ignore encore quand le Super Heavy recommencera à atterrir à Starbase, mais il est possible que cela survienne courant 2026.
Ce choix de SpaceX est logique. Starbase enregistrait 4,27 accidents pour 100 travailleurs en 2024, soit un taux six fois supérieur à la moyenne du secteur spatial. Pour rappel, l'objectif ultime d'Elon Musk est d'exploiter sa mégafusée pour coloniser Mars. Il estime qu'un premier vol vers la planète rouge pourrait arriver dès 2028. Une prévision qui semble, malgré tout, très optimiste.