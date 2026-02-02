Invité d’un long entretien audio, Tony Fadell, figure historique de la Silicon Valley, livre sa perception sans détour sur les orientations technologiques récentes du groupe qu’il a contribué à façonner. L’ancien cadre pointe notamment une communication jugée excessive autour de l’intelligence artificielle et des choix industriels qu’il estime mal alignés avec l’ADN de l’entreprise.
Presque deux décennies se sont écoulées depuis que Tony Fadell a quitté Apple pour fonder Nest. Depuis, l'ancien dirigeant commente régulièrement l'actualité technologique. Intelligence artificielle, stratégie produit ou abandon du projet de voiture : invité du Newcomer Podcast, le créateur de l’iPod s’est longuement exprimé sur ce qu’il ferait s’il était aujourd’hui à la tête d’Apple, évoquant plusieurs décisions qu’il estime en décalage avec ce qu’il considère comme la philosophie originelle de l’entreprise.
L’ancien responsable de l’iPod dénonce la surenchère autour de l’IA chez Apple
Fadell n'y va pas par quatre chemins concernant Apple Intelligence. Bien qu’il soit aujourd’hui impliqué dans des projets liés à l’intelligence artificielle et qu’il ait rencontré les équipes de Humane et de Rabbit, il juge que l’engouement actuel dépasse largement l’état réel de la technologie. L’annonce d’ordinateurs et de téléphones présentés comme « AI-first » l’a particulièrement irrité : « J’étais prêt à publier un message vraiment très dur, mais je me suis retenu, parce qu’Apple n’avait jusque-là jamais versé dans le marketing bidon. Et là, c’en était clairement ».
Pour l’ancien designer, la firme doit renouer avec sa philosophie d’origine, fondée sur des promesses mesurées et des produits livrés à maturité. Il se montre tout aussi sévère à l’égard de l’AI Pin de Humane, qu’il considère comme un projet condamné dès la première réunion, et tient un discours similaire sur le Rabbit R1. À ses yeux, ces appareils qui cherchent à remplacer le smartphone sont voués à l’échec.
En revanche, il voit un potentiel pour des objets conçus comme des compléments, à l’image d’une épingle intelligente, d’une bague connectée ou d’AirPods équipés de caméras, utilisables lorsque le téléphone reste dans la poche. « J’espère qu’ils travaillent sur quelque chose ».
Apple Car : Tony Fadell revient sur le projet automobile avorté
L’abandon du projet automobile constitue, selon Tony Fadell, l’un des premiers faux pas stratégiques d’Apple. Il évoque à ce sujet ses échanges avec Steve Jobs entre 2008 et 2009 sur le campus de l’entreprise, lorsque le cofondateur imaginait une « voiture du peuple », inspirée de la Volkswagen originelle et pensée pour les usages urbains de demain. À ses yeux, cette ambition n’a pas été suivie d’effet : « Apple est une entreprise qui redéfinit certains aspects de la vie. Elle a redéfini la publication, la musique. Elle aurait dû redéfinir la mobilité ».
Selon lui, la firme aurait finalement orienté ses efforts vers un SUV autonome, au détriment de l’approche envisagée à l’origine. Tony Fadell estime par ailleurs qu’Apple devrait envisager le retour de l’iPod, retiré du catalogue en 2022. Il précise toutefois ne plus avoir de visibilité sur les orientations internes du groupe, qu’il a quitté il y a dix-huit ans, sur fond de rumeurs liées à des tensions avec Scott Forstall, autre proche de Steve Jobs.