Fadell n'y va pas par quatre chemins concernant Apple Intelligence. Bien qu’il soit aujourd’hui impliqué dans des projets liés à l’intelligence artificielle et qu’il ait rencontré les équipes de Humane et de Rabbit, il juge que l’engouement actuel dépasse largement l’état réel de la technologie. L’annonce d’ordinateurs et de téléphones présentés comme « AI-first » l’a particulièrement irrité : « J’étais prêt à publier un message vraiment très dur, mais je me suis retenu, parce qu’Apple n’avait jusque-là jamais versé dans le marketing bidon. Et là, c’en était clairement ».

Pour l’ancien designer, la firme doit renouer avec sa philosophie d’origine, fondée sur des promesses mesurées et des produits livrés à maturité. Il se montre tout aussi sévère à l’égard de l’AI Pin de Humane, qu’il considère comme un projet condamné dès la première réunion, et tient un discours similaire sur le Rabbit R1. À ses yeux, ces appareils qui cherchent à remplacer le smartphone sont voués à l’échec.

En revanche, il voit un potentiel pour des objets conçus comme des compléments, à l’image d’une épingle intelligente, d’une bague connectée ou d’AirPods équipés de caméras, utilisables lorsque le téléphone reste dans la poche. « J’espère qu’ils travaillent sur quelque chose ».