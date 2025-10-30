Sur le papier, la promesse était belle : un assistant personnel doté d'une intelligence artificielle capable d'apprendre et d'agir à notre place sur nos applications. Dans les faits, le petit boîtier orange a surtout pris la poussière. Les premiers utilisateurs ont vite déchanté face à une expérience truffée de bogues, une autonomie faiblarde et des fonctionnalités clés qui se faisaient désirer. Le fameux Large Action Model (LAM) semblait bien loin de tenir ses promesses.

Le coup de grâce est venu de la concurrence, et surtout de nos smartphones. Pendant que le R1 peinait à trouver sa place, les géants comme Google et Apple intégraient à vitesse grand V des fonctions d'IA de plus en plus bluffantes directement dans leurs systèmes. Pourquoi s'encombrer d'un appareil supplémentaire quand son téléphone fait déjà mieux ? La question a vite été répondue, et le R1 a rejoint le cimetière des bonnes idées arrivées trop tôt, ou peut-être trop maladroitement.