Parier sur la voix, c'est heurter une décennie de réflexes tactiles, de gestuelles et de multitâche visuel. Sans écran, découvrir les fonctions, corriger une erreur et valider une action deviennent des parcours initiatiques, parfaits pour perdre l'utilisateur en trois commandes. Pour exister face au téléphone, l'objet doit gagner chaque micro-moment, pas un jour sur deux. S'il faut réexpliquer, répéter ou sortir le mobile pour finir la tâche, l'accessoire rejoint vite le tiroir des bonnes intentions.

Humane AI Pin a voulu remplacer le smartphone, il a surtout rappelé que l’autonomie, la chaleur et la fiabilité ne se règlent pas à coups de slogans. Rabbit R1 a promis l’assistant qui fait à la place de l’utilisateur, puis a appris que les services tiers ont leurs limites et leurs humeurs. Plaud Notepin, plus modeste, a montré qu’un outil focalisé, captation et restitution, pouvait être utile, mais utile ne rime pas toujours avec indispensable. Face à un téléphone qui transcrit, résume, traduit et orchestre déjà la maison, l’enceinte et le badge devront faire mieux, pas juste autrement. Le « sans écran » ne pardonne pas, un seul faux pas et l’expérience retombe en frustrant.