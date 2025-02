Humane a peut-être péché à de nombreux endroits en lançant son produit. Un tarif très élevé (699 dollars) qui ne justifiait aucunement ses capacités réelles, un manque de communication et de marketing autour de son produit et surtout un objectif beaucoup trop ambitieux.

Pour prendre le pas sur le smartphone, il faut arriver solidement armé, et pas seulement avec un concept, certes novateur, mais un produit mature, convaincant et supérieur à celui qu'on souhaite remplacer. Mais l'Ai Pin n'était rien de tout cela. Problèmes de chauffe, de lisibilité, plantages récurrents et lenteur d'exécution dans les tâches basiques. Des pépins techniques auxquels personne ne veut être confronté.

Même si la démarche de Humane est louable, on se rend bien compte de l'extraordinaire complexité de vouloir remplacer le smartphone. Car celui-ci est aujourd'hui plus qu'un simple téléphone : il représente la convergence de multiples révolutions technologiques. C'est à la fois notre appareil photo, notre portefeuille, notre bibliothèque, notre console de jeux, notre GPS, notre agenda et notre principal outil de communication.

Une polyvalence soutenue par un écosystème titanesque : millions d'applications, infrastructures cloud mondiales, réseaux sociaux, systèmes de paiement, et une infinité de services interconnectés. Pour concurrencer cette hégémonie, il aurait fallu garantir une expérience utilisateur au moins aussi riche et intuitive que celle du smartphone tout en proposant des fonctionnalités réellement innovantes et utiles qui justifient le changement. Mais le plus difficile restait peut-être d'accompagner les utilisateurs dans la transition vers cette nouvelle technologie, et cela n'a pas été le cas.