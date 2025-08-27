Nous voici dans la dernière ligne de ces vacances estivales avant l'entrée en lice de la rentrée 2025. Et, sur le plan pro comme perso, pour le télétravail comme la vie estudiante, une bonne offre Internet, accompagnée de la fibre, n'est (plus) de trop. Alors, anticipez dès à présent pour être prêt, le jour J !
B&You vous permet d'accéder à des débits dantesques, descendants comme montants, avec son offre Pure Fibre. Vous pouvez ainsi profiter de la première box Internet certifiée Wi-Fi 7, et jusqu'à 8Gb/s en téléchargement, pour 1Gb/s en envoi, au petit prix mensuel de 23,99€/mois seulement.
Le tout, avec un raccordement au réseau fibre offert par B&You, un accès gratuit au service client pour vos deux premiers mois de souscription, une offre sans engagement, et surtout, un tarif inchangé au-delà de la première année d'abonnement.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur les évolutions techniques proposées par le Wi-Fi 7, et les gains potentiels pour vous au quotidien, mais aussi l'offre Pure Fibre en cours chez B&You.
Les points forts de l'offre Pure Fibre :
- Offre sans engagement
- Débits jusqu'à 8Gb/s en téléchargement
- Le Wi-Fi 7 à seulement 23,99 euros par mois
Voilà une solution pratique pour les datavores
Avec le Wi-Fi 7 et Débit+, décuplez vos possibilités
Nous vous parlions d'anticipation, et pour cause, avec l'arrivée de la rentrée 2025, le mois de septembre constitue un point charnière pour bon nombre d'entre nous.
Que ce soit après un nouvel emménagement, mais aussi le début d'une nouvelle vie, par exemple durant les études supérieures, ou encore la reprise du (télé)travail, rien ne doit être laissé au hasard pour évoluer dans les meilleures conditions.
Et, à l'heure où l'ADSL tire sa révérence, le passage à la fibre, sous réserve d'éligibilité, devient incontournable. Plus de puissance, plus de stabilité, les promesses sont nombreuses, mais dans les faits, il s'agit aussi de s'adapter aux usages du quotidien de bon nombre d'entre nous. Cela, à commencer par une consommation toujours plus importante de contenus en haute-définition.
Qui n'a jamais détesté voir son épisode de sa série du moment entrecoupé toutes les 5 minutes par une vitesse de téléchargement inadaptée à votre besoin ?
L'offre Pure Fibre de B&You a pour ambition de répondre à ce défi. Tout d'abord, avec la première box certifiée Wi-Fi 7, qui a notamment le mérite d'ajouter une troisième bande de 6GHz pour supporter encore plus de demandes instantanées.
Non pas que le risque de congestion disparaisse totalement. Mais il s'agit de pouvoir, dans un même lieu de vie, aussi bien profiter du journal télévisé en HD dans le salon, que permettre à chaque de naviguer sur son smartphone avec fluidité, quand l'ado n'est pas en train de jouer en ligne avec la nécessité d'une réactivité ultra optimisée.
En plus d'une bande passante (vraiment) optimisée, cette offre Pure Fibre de B&You, avec sa Bbox, peut vous rendre éligible à Débit+.
Ainsi, au lieu des capacités standardisées de cet box Internet, qui grimpent jusqu'à 2Gb/s en téléchargement, et 900Mb/s en envoi, Débit+ va jusqu'à quadrupler la mise pour réduire drastiquement le risque de latence.
Sous réserve d'éligibilité à Débit+, vous pouvez donc réclamer gratuitement cette option auprès de votre opérateur. Pour savoir si votre adresse en bénéficie, vous n'avez qu'à rentrer votre localisation au lieu suivant, en toute sécurité.
Ensuite, au moment de votre souscription, signalez-le à B&You. Un boitier supplémentaire sera ajouté dans votre carton Bbox et livré en point relais.
Celui-ci sera à installer en amont de votre box Internet, sans aucune difficulté technique, pour pouvoir prétendre à Débit+, et, à la clef : jusqu'à 8Gb/s en téléchargement, et 1Gb/s en envoi.
Une offre adaptée à tous les besoins (ou presque)
Même pour un étudiant nouvellement installé dans son propre appartement, cette offre B&You Pure Fibre est vraiment pratique, car elle est prête à endurer de nombreux possibles.
Par exemple, pour travailler sereinement, en collaboration avec d'autres élèves, mais aussi, notamment, transférer des fichiers volumineux, vous êtes pleinement serein avec 1Gb/s en envoi.
Pour une séance détente de gaming, où chaque milliseconde importe pour une performance mémorable, vous bénéficiez d'un risque de latence idéalement réduit par la norme Wi-Fi 7 de votre Bbox et l'éligibilité potentielle à Débit+ comprise.
Enfin, pour regarder un film, vous n'avez plus besoin de vous poser la question de la vitesse de chargement à partir de votre plateforme de streaming favorite. En effet, avec 8Gb/s en téléchargement, même des contenus en 4K, voire 8K, pourront être visionnés sans encombre.
- schedulesans engagement
- Bouygues Telecom
- Fibre
- speed8Gb/s
Voici les détails de cette offre B&You Pure Fibre
Un abonnement à 23,99 euros/mois, sans engagement
Si l'offre Pure Fibre de B&You est particulièrement adaptée aux étudiants, mais aussi à de nombreux autres profils, cela est notamment dû aux conditions comprises avec la souscription.
Tout d'abord, un raccordement gratuit au réseau fibre existant, jusqu'à votre Bbox. Une simple prise de rendez-vous, et le tour est joué.
Ensuite, un tarif de seulement 23,99€/mois est pratiqué, sans augmentation au-delà de la première année. B&You prend donc à revers de nombreux fournisseurs d'accès à internet vous proposant une première année moins chère, pour mieux augmenter le prix derrière.
Vous recevez votre Bbox et les équipements associés gratuitement, dans le point relais de votre choix, pour pouvoir facilement récupérer votre matériel, sans superflu.
En effet, l'offre Pure Fibre de B&You va droit au but : pas de boitier TV, pas de téléphonie fixe. Cette souscription s'adapte à un besoin également croissant, à savoir d'aller à l'essentiel, avec une simple box Internet.
B&You vous aide même à alléger la facture si vous êtes engagé chez un autre opérateur
Pour faciliter votre adaptation et répondre à vos questions les plus courantes, cette offre B&You Pure Fibre vous permet d'accéder gratuitement, pendant vos deux premiers mois, au service client Bouygues Télécom, 24/7, aussi bien par l'application dédiée, que par téléphone au besoin.
Votre abonnement est sans engagement, ce qui implique que vous pouvez le résilier quand bon vous semble, sans avoir, par exemple, à honorer un certain nombre d'échéance pour arriver au bout du contrat initial, et limiter ainsi les frais.
Du côté des prix, justement, l'activation de votre Bbox, en août 2025, est fixée à 48€. Pour la résiliation, des frais de 69€ s'appliquent, ce qui n'a rien d'extraordinaire dans le milieu des fournisses d'accès à Internet.
En revanche, si vous êtes déjà engagé ailleurs et que vous souhaitez profiter quand même de cette offre Pure Fibre, B&You vous offre jusqu'à 50€ pour alléger la facture de résiliation du côté de votre ancien opérateur.
Enfin, en cas de besoin, notamment si votre logement dépasse les 80m², vous pouvez demander à essayer un répétiteur de réseau sans frais pendant un mois, puis, ensuite, le conserver contre 3€/mois.
Et pour celles et ceux qui sont adeptes d'une offre plus classique, avec des débits plus légers mais un boitier TV (+ de 180 chaines) et un numéro fixe, la série client B&You est disponible à partir de 29,99€/mois en cette rentrée 2025.
- Bouygues Telecom
- Fibre