Nous vous parlions d'anticipation, et pour cause, avec l'arrivée de la rentrée 2025, le mois de septembre constitue un point charnière pour bon nombre d'entre nous.

Que ce soit après un nouvel emménagement, mais aussi le début d'une nouvelle vie, par exemple durant les études supérieures, ou encore la reprise du (télé)travail, rien ne doit être laissé au hasard pour évoluer dans les meilleures conditions.

Et, à l'heure où l'ADSL tire sa révérence, le passage à la fibre, sous réserve d'éligibilité, devient incontournable. Plus de puissance, plus de stabilité, les promesses sont nombreuses, mais dans les faits, il s'agit aussi de s'adapter aux usages du quotidien de bon nombre d'entre nous. Cela, à commencer par une consommation toujours plus importante de contenus en haute-définition.

Qui n'a jamais détesté voir son épisode de sa série du moment entrecoupé toutes les 5 minutes par une vitesse de téléchargement inadaptée à votre besoin ?

L'offre Pure Fibre de B&You a pour ambition de répondre à ce défi. Tout d'abord, avec la première box certifiée Wi-Fi 7, qui a notamment le mérite d'ajouter une troisième bande de 6GHz pour supporter encore plus de demandes instantanées.

Non pas que le risque de congestion disparaisse totalement. Mais il s'agit de pouvoir, dans un même lieu de vie, aussi bien profiter du journal télévisé en HD dans le salon, que permettre à chaque de naviguer sur son smartphone avec fluidité, quand l'ado n'est pas en train de jouer en ligne avec la nécessité d'une réactivité ultra optimisée.