C’est la rentrée : l’occasion idéale pour booster votre connexion Internet sans exploser votre budget. B&You Pure Fibre offre la fibre la plus rapide du marché à 23,99 € seulement.
Profitez de la rentrée pour vous équiper à prix raisonnable
Le retour des activités quotidiennes signifie aussi la reprise des visioconférences, du télétravail, du streaming et des jeux en ligne. C’est le moment parfait pour changer d’opérateur et profiter d’une connexion ultra-rapide. Pour 23,99 €/mois, vous bénéficiez d’une offre fibre haut de gamme, sans engagement, sans frais cachés, et parfaitement adaptée à la rentrée.
Les 3 points forts de l’offre B&You Pure Fibre :
- Fibre ultra-rapide : jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, via la technologie XGS-PON — si votre logement est éligible. Sans cette option, le débit reste solide : jusque 2 Gb/s / 900 Mb/s.
- Wi‑Fi 7 inclus : la box dernière génération, verticale, offre une couverture optimisée et une connexion stable même avec plusieurs appareils connectés.
- Transparence et flexibilité : abonnement sans engagement, tarif fixe toute l’année, box incluse, et pas de surcoût.
- schedulesans engagement
- Bouygues Telecom
- Fibre
- speed8Gb/s
Une offre pensée pour tous vos usages connectés
La formule B&You Pure Fibre est conçue pour répondre aux besoins numériques de tous les foyers, qu’il s’agisse de divertissement, de travail ou de jeux en ligne. Avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, vous profitez d’une connexion ultra-fluide, même lorsque plusieurs personnes utilisent Internet en même temps. Fini les coupures ou les ralentissements : tout est pensé pour offrir une expérience stable et rapide.
C’est une solution idéale pour les amateurs de streaming vidéo en très haute définition, qui peuvent enchaîner films et séries en 4K sans attendre. Les joueurs en ligne apprécieront également la faible latence et la vitesse de réaction, deux atouts essentiels pour rester compétitif dans leurs parties. Les familles ou les colocations, de leur côté, bénéficieront d’une bande passante suffisante pour que chacun puisse naviguer, télétravailler ou suivre des cours en visioconférence en toute tranquillité.
La box fournie intègre en plus la nouvelle norme Wi-Fi 7, qui améliore considérablement la couverture dans l’ensemble du logement et assure une connexion stable, même avec un grand nombre d’appareils connectés. Que ce soit sur smartphone, tablette, console ou smart TV, la connexion reste rapide et fluide, partout dans la maison.
En résumé, cette offre fibre sans engagement mise sur la simplicité et la performance : elle se concentre sur l’essentiel, à savoir une connexion Internet puissante et fiable, sans services superflus ni options payantes cachées.
L’avis Clubic sur B&You Pure Fibre
Clubic recommande cette offre pour son excellent rapport qualité‑prix, sa simplicité, et sa performance. Nous avons été séduits par :
- Une offre sans superflu : pas de téléphonie fixe ni de décodeur TV, juste une connexion Internet puissante.
- Un débit haut de gamme, constant, et un Wi‑Fi 7 très performant.
- Une tarification claire et sans surprise, avec la liberté de changer à tout moment.