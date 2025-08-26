La formule B&You Pure Fibre est conçue pour répondre aux besoins numériques de tous les foyers, qu’il s’agisse de divertissement, de travail ou de jeux en ligne. Avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, vous profitez d’une connexion ultra-fluide, même lorsque plusieurs personnes utilisent Internet en même temps. Fini les coupures ou les ralentissements : tout est pensé pour offrir une expérience stable et rapide.

C’est une solution idéale pour les amateurs de streaming vidéo en très haute définition, qui peuvent enchaîner films et séries en 4K sans attendre. Les joueurs en ligne apprécieront également la faible latence et la vitesse de réaction, deux atouts essentiels pour rester compétitif dans leurs parties. Les familles ou les colocations, de leur côté, bénéficieront d’une bande passante suffisante pour que chacun puisse naviguer, télétravailler ou suivre des cours en visioconférence en toute tranquillité.

La box fournie intègre en plus la nouvelle norme Wi-Fi 7, qui améliore considérablement la couverture dans l’ensemble du logement et assure une connexion stable, même avec un grand nombre d’appareils connectés. Que ce soit sur smartphone, tablette, console ou smart TV, la connexion reste rapide et fluide, partout dans la maison.

En résumé, cette offre fibre sans engagement mise sur la simplicité et la performance : elle se concentre sur l’essentiel, à savoir une connexion Internet puissante et fiable, sans services superflus ni options payantes cachées.