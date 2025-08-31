Avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s, la B&You Pure Fibre répond à tous les besoins numériques modernes. Les amateurs de streaming en 4K ou 8K profitent d’une image fluide, sans temps de chargement. Les gamers bénéficient d’une connexion stable et d’une faible latence pour jouer en ligne dans les meilleures conditions. Les familles et colocations, quant à elles, peuvent connecter plusieurs appareils simultanément — smartphones, tablettes, ordinateurs, smart TV, sans craindre de ralentissements.

La nouvelle Bbox Wi-Fi 7 améliore aussi considérablement l’expérience. Grâce à ses technologies avancées, elle optimise la couverture dans toutes les pièces, réduit les interférences et assure une connexion constante, même dans les foyers où de nombreux objets connectés cohabitent.

En clair, cette offre va à l’essentiel : une connexion puissante, fiable et simple, sans options inutiles ni frais cachés.