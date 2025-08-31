Profitez d’une connexion fibre ultra-rapide à prix malin : B&You propose sa Pure Fibre à seulement 23,99 €/mois, avec la toute nouvelle Bbox Wi-Fi 7 incluse. Une offre simple, efficace et sans engagement.
Une rentrée connectée au meilleur prix
La rentrée est le moment parfait pour mettre à niveau son installation Internet. Entre télétravail, streaming, jeux en ligne et appels vidéo, la fibre est devenue essentielle. Avec son offre Pure Fibre à 23,99 €/mois, B&You propose une formule sans engagement, centrée sur l’essentiel : une connexion ultra-rapide, stable et performante, boostée par la nouvelle Bbox Wi-Fi 7. De quoi profiter d’Internet dans toute la maison, sans se ruiner.
Les 3 points forts de la B&You Pure Fibre :
- Un débit fibre ultra-rapide : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi grâce à la technologie XGS-PON
- La nouvelle Bbox Wi-Fi 7 incluse : couverture plus large, plus stable, pensée pour les foyers connectés
- Sans engagement et tarif fixe : 23,99 €/mois toute l’année, sans mauvaise surprise.
Le meilleur de la fibre à prix mini
Avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s, la B&You Pure Fibre répond à tous les besoins numériques modernes. Les amateurs de streaming en 4K ou 8K profitent d’une image fluide, sans temps de chargement. Les gamers bénéficient d’une connexion stable et d’une faible latence pour jouer en ligne dans les meilleures conditions. Les familles et colocations, quant à elles, peuvent connecter plusieurs appareils simultanément — smartphones, tablettes, ordinateurs, smart TV, sans craindre de ralentissements.
La nouvelle Bbox Wi-Fi 7 améliore aussi considérablement l’expérience. Grâce à ses technologies avancées, elle optimise la couverture dans toutes les pièces, réduit les interférences et assure une connexion constante, même dans les foyers où de nombreux objets connectés cohabitent.
En clair, cette offre va à l’essentiel : une connexion puissante, fiable et simple, sans options inutiles ni frais cachés.
Une offre de rentrée à ne pas manquer !
Proposée à 23,99 €/mois, sans engagement, la B&You Pure Fibre est l’une des meilleures offres Internet du moment. Elle combine performance (Wi-Fi 7, fibre ultra-rapide), flexibilité (résiliation à tout moment) et transparence (prix fixe). La rentrée est le moment parfait pour basculer vers une solution plus moderne et plus économique.
✅ L’avis Clubic sur la B&You Pure Fibre
L’offre B&You Pure Fibre est un modèle de simplicité et de performance. Nous apprécions particulièrement :
- L’excellent rapport qualité-prix : fibre + Wi-Fi 7 à moins de 24 €/mois
- Le choix du sans engagement, rare sur le marché de la fibre
- La fiabilité du réseau Bouygues, renforcé par un modem nouvelle génération
C’est une offre que nous recommandons aux familles, étudiants et télétravailleurs qui cherchent une connexion performante à prix fixe.