La rentrée 2025 s’accompagne souvent de nouvelles dépenses, et trouver un accès internet fiable sans se ruiner est une vraie priorité. Avec la B&YOU Pure Fibre, Bouygues Telecom propose une solution adaptée à la vie étudiante : pour 23,99 €/mois, vous bénéficiez d’un accès fibre jusqu’au domicile avec un modem WiFi 7 inclus. Ce dernier assure une couverture performante dans un logement standard, tandis qu’un répéteur optionnel est disponible pour les surfaces plus grandes ￼.

Côté performances, l’offre permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant, à condition de disposer d’un équipement compatible et de l’option Débit+ gratuite sur demande ￼. Même sans cette option, les débits restent très élevés (2 Gb/s en descendant, 900 Mb/s en montant), largement suffisants pour suivre des cours en visio, partager un logement connecté ou profiter de soirées streaming sans interruption.

L’absence d’engagement constitue un vrai point fort : en cas de déménagement ou de séjour à l’étranger, vous êtes libre de résilier sans contrainte, avec des frais connus à l’avance. Les coûts annexes, comme les frais de mise en service (48 €) ou de résiliation (69 €), sont à prévoir, mais ils n’entachent pas l’intérêt d’une formule simple et abordable. En cette rentrée, la B&YOU Pure Fibre s’impose comme un compromis intelligent entre prix réduit, haut débit et liberté contractuelle ￼.