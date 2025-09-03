Besoin d’une connexion rapide et abordable pour vos études ? Bouygues Telecom propose une offre fibre sans engagement à moins de 24 € par mois. Un bon plan idéal pour naviguer, streamer et travailler en toute sérénité dès la rentrée.
La B&YOU Pure Fibre se distingue comme l’une des offres les plus attractives du moment pour les étudiants et jeunes actifs. Pour seulement 23,99 €/mois, vous profitez d’une connexion ultra-rapide jusqu’à 8 Gb/s avec un modem WiFi 7 inclus, le tout sans engagement. Une solution pratique et flexible pour naviguer, travailler et se divertir à petit prix.
Pourquoi choisir l'offre B&You Pure Fibre ?
- La fibre jusqu’à 8 Gb/s
- Nouveau modem WiFi 7 inclus
- Une offre sans engagement
B&YOU Pure Fibre : une box pensée pour les besoins étudiants
Avec un tarif accessible et des débits qui peuvent grimper jusqu’à 8 Gb/s, cette offre se destine clairement à ceux qui recherchent performance et flexibilité sans alourdir leur budget. Dans le domaine des box internet, la B&YOU Pure Fibre s’impose comme une alternative solide aux formules plus coûteuses, à l’image d’un produit bien placé dans notre comparatif des meilleures box internet.
Box B&You Pure Fibre
sans engagement
8Gb/s
23,99€
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
8Gb/s
WiFi
WiFi 6
Répéteurs WiFi
En option
Débit montant
1Gb/s
La rentrée 2025 s’accompagne souvent de nouvelles dépenses, et trouver un accès internet fiable sans se ruiner est une vraie priorité. Avec la B&YOU Pure Fibre, Bouygues Telecom propose une solution adaptée à la vie étudiante : pour 23,99 €/mois, vous bénéficiez d’un accès fibre jusqu’au domicile avec un modem WiFi 7 inclus. Ce dernier assure une couverture performante dans un logement standard, tandis qu’un répéteur optionnel est disponible pour les surfaces plus grandes ￼.
Côté performances, l’offre permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant, à condition de disposer d’un équipement compatible et de l’option Débit+ gratuite sur demande ￼. Même sans cette option, les débits restent très élevés (2 Gb/s en descendant, 900 Mb/s en montant), largement suffisants pour suivre des cours en visio, partager un logement connecté ou profiter de soirées streaming sans interruption.
L’absence d’engagement constitue un vrai point fort : en cas de déménagement ou de séjour à l’étranger, vous êtes libre de résilier sans contrainte, avec des frais connus à l’avance. Les coûts annexes, comme les frais de mise en service (48 €) ou de résiliation (69 €), sont à prévoir, mais ils n’entachent pas l’intérêt d’une formule simple et abordable. En cette rentrée, la B&YOU Pure Fibre s’impose comme un compromis intelligent entre prix réduit, haut débit et liberté contractuelle ￼.