Besoin d’une connexion rapide et abordable pour vos études ? Bouygues Telecom propose une offre fibre sans engagement à moins de 24 € par mois. Un bon plan idéal pour naviguer, streamer et travailler en toute sérénité dès la rentrée.

La fibre à petit prix pour étudiants : voici l’offre à ne pas manquer ! © Clubic
La B&YOU Pure Fibre se distingue comme l’une des offres les plus attractives du moment pour les étudiants et jeunes actifs. Pour seulement 23,99 €/mois, vous profitez d’une connexion ultra-rapide jusqu’à 8 Gb/s avec un modem WiFi 7 inclus, le tout sans engagement. Une solution pratique et flexible pour naviguer, travailler et se divertir à petit prix.

Découvrir l'offre B&You Pure Fibre

Pourquoi choisir l'offre B&You Pure Fibre ?

  • La fibre jusqu’à 8 Gb/s
  • Nouveau modem WiFi 7 inclus
  • Une offre sans engagement

B&YOU Pure Fibre : une box pensée pour les besoins étudiants

Avec un tarif accessible et des débits qui peuvent grimper jusqu’à 8 Gb/s, cette offre se destine clairement à ceux qui recherchent performance et flexibilité sans alourdir leur budget. Dans le domaine des box internet, la B&YOU Pure Fibre s’impose comme une alternative solide aux formules plus coûteuses, à l’image d’un produit bien placé dans notre comparatif des meilleures box internet.

Box B&You Pure Fibre

Box B&You Pure Fibre

sans engagement

Jusqu'à

8Gb/s

Fibre

23,99€

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

Bouygues Telecom

Technologie

Fibre

Débit descendant

8Gb/s

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

Bouygues Telecom

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 6

Répéteurs WiFi

En option

Débit descendant

8Gb/s

Débit montant

1Gb/s

La rentrée 2025 s’accompagne souvent de nouvelles dépenses, et trouver un accès internet fiable sans se ruiner est une vraie priorité. Avec la B&YOU Pure Fibre, Bouygues Telecom propose une solution adaptée à la vie étudiante : pour 23,99 €/mois, vous bénéficiez d’un accès fibre jusqu’au domicile avec un modem WiFi 7 inclus. Ce dernier assure une couverture performante dans un logement standard, tandis qu’un répéteur optionnel est disponible pour les surfaces plus grandes ￼.

Côté performances, l’offre permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant, à condition de disposer d’un équipement compatible et de l’option Débit+ gratuite sur demande ￼. Même sans cette option, les débits restent très élevés (2 Gb/s en descendant, 900 Mb/s en montant), largement suffisants pour suivre des cours en visio, partager un logement connecté ou profiter de soirées streaming sans interruption.

L’absence d’engagement constitue un vrai point fort : en cas de déménagement ou de séjour à l’étranger, vous êtes libre de résilier sans contrainte, avec des frais connus à l’avance. Les coûts annexes, comme les frais de mise en service (48 €) ou de résiliation (69 €), sont à prévoir, mais ils n’entachent pas l’intérêt d’une formule simple et abordable. En cette rentrée, la B&YOU Pure Fibre s’impose comme un compromis intelligent entre prix réduit, haut débit et liberté contractuelle ￼.

