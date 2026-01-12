Les forfaits fibre poussent comme des champignons depuis quelques années, mais beaucoup restent encore au-dessus des 30 € par mois sans engagement. Entre les remises temporaires qui disparaissent au bout d’un an et les coûts qui remontent ensuite, la facture peut rapidement grimper.

Ce qui rend la RED Box à 20,99 € particulièrement intéressante, c’est justement qu’il ne s’agit pas d’une promotion limitée. C’est son prix de base. Pas de “prix promo la première année puis hausse”, pas de conditions absurdes pour en bénéficier. On s’abonne, on paie 20,99 € chaque mois, et on profite de la fibre complète.