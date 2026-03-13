Le marché des forfaits mobiles évolue constamment, et les opérateurs multiplient les offres pour attirer les utilisateurs les plus gourmands en data. RED by SFR sort l'artillerie lourde en augmentant sensiblement son offre en data sur sa formule à moins de 10 € !
RED by SFR revoit son forfait phare et augmente sensiblement la quantité de données mobiles. L’ancien forfait 110 Go 5G à 8,99 € laisse désormais place à une nouvelle formule 150 Go 5G à 9,99 € par mois, toujours sans engagement. Une offre qui vise clairement les utilisateurs qui veulent beaucoup d’Internet mobile à un prix accessible, sans contrainte contractuelle.
150 Go de data pour les usages les plus gourmands
Avec 150 Go de données mobiles en 5G, ce forfait RED by SFR s’adresse aux utilisateurs qui consomment régulièrement de l’Internet mobile : streaming vidéo, réseaux sociaux, jeux en ligne ou partage de connexion. Une enveloppe de cette taille permet de naviguer, regarder des contenus ou écouter de la musique en ligne sans se soucier constamment de son quota mensuel.
La présence de la 5G apporte en plus des débits plus élevés que la 4G, particulièrement utiles pour les vidéos en haute définition ou les téléchargements rapides. Cette combinaison volume de data / très haut débit explique pourquoi ce type de forfait devient de plus en plus populaire.
Appels et messages illimités inclus
Comme la plupart des forfaits actuels, l’offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. L’objectif est simple : proposer un forfait complet qui couvre les besoins de communication classiques tout en offrant une grande liberté d’utilisation.
Les communications et une partie de l’enveloppe data restent également utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, ce qui permet de voyager sans devoir souscrire d’option supplémentaire.
Un forfait sans engagement et facile à gérer
RED by SFR mise depuis longtemps sur la simplicité : l’abonnement reste sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez résilier à tout moment sans frais. Cette flexibilité constitue l’un des principaux arguments face aux forfaits traditionnels avec engagement.
La gestion du forfait se fait entièrement en ligne, via l’espace client ou l’application mobile dédiée. Il est ainsi possible de suivre sa consommation, modifier ses options ou gérer sa facture en quelques clics.
Comment l’offre se positionne face à la concurrence
Sur le segment des forfaits autour de 10 € par mois, les opérateurs comme Sosh, B&You ou Free Mobile proposent également des volumes de data élevés. Cependant, l’offre RED by SFR se distingue actuellement par 150 Go en 5G pour moins de 10 €, ce qui la place parmi les propositions les plus généreuses du moment.
Pour les utilisateurs qui consomment beaucoup d’Internet mobile, ce type de forfait représente souvent un meilleur rapport data/prix que des offres plus petites ou limitées dans le temps.
✅ Les points forts
- 150 Go de data en 5G à 9,99 €/mois : une enveloppe très généreuse à ce niveau de prix, difficile à trouver sous la barre des 10 € pour un forfait compatible 5G. Idéal pour le streaming, les réseaux sociaux ou le partage de connexion.
- Réseau SFR utilisé dans les mêmes conditions que les abonnés SFR : pas de dépriorisation spécifique pour les clients RED,
- Sans engagement : l’abonnement peut être résilié à tout moment, sans frais ni contrainte, ce qui permet de changer d’offre librement selon l’évolution de vos besoins.
❌ Les limites
- Un forfait volontairement simple : contrairement à certaines offres Free Mobile (Free TV, VPN, eSIM Watch) ou B&You, le forfait RED se concentre essentiellement sur la connectivité mobile, sans services additionnels intégrés.
- Roaming plus limité hors Europe : l’enveloppe de données incluse couvre principalement l’Union européenne et les DOM. Pour les déplacements fréquents hors UE, certaines options internationales payantes peuvent être nécessaires.
À qui s’adresse ce forfait ?
Cette nouvelle formule de 150 Go vise principalement :
- les gros consommateurs de data (streaming, réseaux sociaux, gaming mobile),
- les étudiants et jeunes actifs cherchant un forfait complet à petit prix,
- les utilisateurs qui souhaitent profiter de la 5G sans payer un abonnement premium,
- ceux qui veulent conserver la liberté du sans engagement.
En revanche, pour les très petits usages (moins de 20 ou 30 Go par mois), des forfaits plus légers restent parfois plus économiques.
Verdict
Avec 150 Go en 5G pour 9,99 €/mois, RED by SFR renforce l’attractivité de son offre mobile et remplace son ancien forfait 110 Go. Sans engagement, généreuse en data et compatible avec les usages modernes, cette formule s’adresse aux utilisateurs qui veulent profiter pleinement de leur smartphone sans surveiller chaque gigaoctet consommé.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète