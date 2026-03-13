Avec 150 Go de données mobiles en 5G, ce forfait RED by SFR s’adresse aux utilisateurs qui consomment régulièrement de l’Internet mobile : streaming vidéo, réseaux sociaux, jeux en ligne ou partage de connexion. Une enveloppe de cette taille permet de naviguer, regarder des contenus ou écouter de la musique en ligne sans se soucier constamment de son quota mensuel.

La présence de la 5G apporte en plus des débits plus élevés que la 4G, particulièrement utiles pour les vidéos en haute définition ou les téléchargements rapides. Cette combinaison volume de data / très haut débit explique pourquoi ce type de forfait devient de plus en plus populaire.