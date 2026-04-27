Trouver un forfait mobile sous les 10 € reste possible mais souvent au détriment de la data. Ce n’est pas le cas de RED by SFR, qui propose actuellement un forfait avec une généreuse enveloppe de 130 Go en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.
Une formule qui cible directement les utilisateurs les plus connectés, ceux qui enchaînent streaming, réseaux sociaux et navigation sans vouloir surveiller leur consommation.
Une enveloppe data pensée pour les usages actuels
Avec 130 Go de données mobiles, ce forfait permet d’envisager un usage très large du smartphone : regarder des vidéos, écouter de la musique en ligne ou encore partager sa connexion sans contrainte majeure. À ce niveau, il devient même possible d’utiliser son téléphone comme solution Internet principale dans certains cas.
La 5G incluse apporte en plus un confort supplémentaire, notamment pour les contenus en haute définition ou les téléchargements rapides.
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un forfait complet et sans surprise
Le forfait de l'opérateur low-cost de SFR comprend :
- appels, SMS et MMS illimités en France
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM
- accès au réseau SFR, sans dégradation spécifique
Le tout reste sans engagement et sans hausse de prix programmée, ce qui distingue RED de certaines offres concurrentes qui augmentent après quelques mois.
Une vraie différence face aux concurrents
Sur ce segment tarifaire, la concurrence est intense entre Sosh, B&You ou Free Mobile. Mais à 9,99 €, RED by SFR conserve un avantage important : proposer une enveloppe data élevée avec un tarif stable dans le temps.
Certaines offres concurrentes affichent un prix similaire, mais avec moins de data ou une augmentation après 12 mois. RED joue donc la carte de la simplicité : un prix fixe, une grosse enveloppe, et aucune contrainte.
Comme souvent avec les offres très compétitives, ce forfait va à l’essentiel. Il ne propose pas de services additionnels (TV, cloud, options incluses), ce qui explique son prix bas.
Mais pour beaucoup d’utilisateurs, ce n’est pas un problème : l’objectif ici est clairement de payer moins pour plus de data.
✅ Notre verdict
Avec 130 Go en 5G à 9,99 €/mois, RED by SFR propose une offre simple, généreuse et sans engagement. Un positionnement qui séduit particulièrement les gros consommateurs de data, à la recherche d’un forfait fiable et sans mauvaise surprise.
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