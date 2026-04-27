Sur ce segment tarifaire, la concurrence est intense entre Sosh, B&You ou Free Mobile. Mais à 9,99 €, RED by SFR conserve un avantage important : proposer une enveloppe data élevée avec un tarif stable dans le temps.

Certaines offres concurrentes affichent un prix similaire, mais avec moins de data ou une augmentation après 12 mois. RED joue donc la carte de la simplicité : un prix fixe, une grosse enveloppe, et aucune contrainte.

Comme souvent avec les offres très compétitives, ce forfait va à l’essentiel. Il ne propose pas de services additionnels (TV, cloud, options incluses), ce qui explique son prix bas.

Mais pour beaucoup d’utilisateurs, ce n’est pas un problème : l’objectif ici est clairement de payer moins pour plus de data.