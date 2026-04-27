Trouver un forfait mobile sous les 10 € reste possible mais souvent au détriment de la data. Ce n’est pas le cas de RED by SFR, qui propose actuellement un forfait avec une généreuse enveloppe de 130 Go en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.

© RED by SFR
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Une formule qui cible directement les utilisateurs les plus connectés, ceux qui enchaînent streaming, réseaux sociaux et navigation sans vouloir surveiller leur consommation.

Voir l'offre RED by SFR 130Go à moins de 10 €

Une enveloppe data pensée pour les usages actuels

Avec 130 Go de données mobiles, ce forfait permet d’envisager un usage très large du smartphone : regarder des vidéos, écouter de la musique en ligne ou encore partager sa connexion sans contrainte majeure. À ce niveau, il devient même possible d’utiliser son téléphone comme solution Internet principale dans certains cas.

La 5G incluse apporte en plus un confort supplémentaire, notamment pour les contenus en haute définition ou les téléchargements rapides.

Forfait 5G RED by SFR 130Go

Forfait 5G RED by SFR 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 5G

9,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

130Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

130Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

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Un forfait complet et sans surprise

Le forfait de l'opérateur low-cost de SFR comprend :

  • appels, SMS et MMS illimités en France
  • 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM
  • accès au réseau SFR, sans dégradation spécifique

Le tout reste sans engagement et sans hausse de prix programmée, ce qui distingue RED de certaines offres concurrentes qui augmentent après quelques mois.

Une vraie différence face aux concurrents

Sur ce segment tarifaire, la concurrence est intense entre Sosh, B&You ou Free Mobile. Mais à 9,99 €, RED by SFR conserve un avantage important : proposer une enveloppe data élevée avec un tarif stable dans le temps.

Certaines offres concurrentes affichent un prix similaire, mais avec moins de data ou une augmentation après 12 mois. RED joue donc la carte de la simplicité : un prix fixe, une grosse enveloppe, et aucune contrainte.

Comme souvent avec les offres très compétitives, ce forfait va à l’essentiel. Il ne propose pas de services additionnels (TV, cloud, options incluses), ce qui explique son prix bas.

Mais pour beaucoup d’utilisateurs, ce n’est pas un problème : l’objectif ici est clairement de payer moins pour plus de data.

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✅ Notre verdict

Avec 130 Go en 5G à 9,99 €/mois, RED by SFR propose une offre simple, généreuse et sans engagement. Un positionnement qui séduit particulièrement les gros consommateurs de data, à la recherche d’un forfait fiable et sans mauvaise surprise.

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