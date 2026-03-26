Ce qui rend ce forfait RED by SFR particulièrement remarquable, c'est son ratio volume/prix sans condition de durée. Beaucoup d'offres promotionnelles affichent des tarifs attractifs la première année avant de s'envoler brutalement au bout de 12 mois. Ici, le tarif de 9,99 €/mois est fixe et pérenne : pas de palier, pas de surprise sur la facture, pas de condition de box ou de double abonnement pour maintenir le prix.

En faisant passer récemment son forfait de 110 Go à 150 Go sans bouger d'un centime, RED by SFR s'adresse frontalement aux profils "datavores" : grands utilisateurs de TikTok, Netflix, YouTube, ou personnes qui dépendent du partage de connexion mobile faute de fibre à domicile. À l'heure où la consommation moyenne de data en France ne cesse de croître, disposer de 150 Go garantit une totale liberté d'usage, même en cas de pic inattendu.