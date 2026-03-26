La bataille des forfaits mobiles fait rage, et RED by SFR vient de porter un coup décisif à la concurrence. En alignant 150 Go de data 5G pour seulement 9,99 € par mois, sans engagement et sans condition de durée, la marque digitale de SFR signe l'une des offres les plus agressives et les plus folles de ce début d'année 2026.
Sur le marché ultra-concurrentiel des forfaits mobiles sans engagement, chaque giga compte. Alors que le seuil des 100 Go se monnayait encore autour de 15 € il y a peu, RED by SFR repousse les limites en lançant une formule qui bouscule le marché. À 9,99 € par mois, l'opérateur propose désormais 150 Go de data en 5G, sans condition de durée, sans engagement et sans hausse de prix programmée au bout de 12 mois. C'est l'une des propositions les plus généreuses du moment pour les gros consommateurs de données qui refusent de faire des compromis sur leur usage tout en maîtrisant leur budget sous la barre symbolique des 10 €.
Forfait 5G RED by SFR 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Qu'est ce qui se cache derrière cette offre RED by SFR ?
Derrière ce tarif très agressif de 9,99 €/mois se cache une offre d'une grande solidité, conçue pour ne frustrer aucun usage moderne :
- 150 Go de data en 5G et 4G en France métropolitaine sur le réseau SFR. Ce volume permet de streamer des dizaines d'heures de vidéo en haute définition, de jouer en ligne, ou de partager sa connexion avec un PC portable sans craindre la panne sèche en fin de mois.
- 30 Go d'Internet dédiés depuis l'Union Européenne et les DOM, une enveloppe roaming particulièrement confortable pour les voyageurs réguliers ou les travailleurs transfrontaliers.
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l'UE et les DOM.
- La 5G incluse d'office, sans option payante supplémentaire, ce qui n'est pas toujours le cas chez les concurrents à ce niveau de prix.
- Sans engagement avec la liberté de résilier à tout moment
Pourquoi cette offre vaut vraiment le coup ?
Ce qui rend ce forfait RED by SFR particulièrement remarquable, c'est son ratio volume/prix sans condition de durée. Beaucoup d'offres promotionnelles affichent des tarifs attractifs la première année avant de s'envoler brutalement au bout de 12 mois. Ici, le tarif de 9,99 €/mois est fixe et pérenne : pas de palier, pas de surprise sur la facture, pas de condition de box ou de double abonnement pour maintenir le prix.
En faisant passer récemment son forfait de 110 Go à 150 Go sans bouger d'un centime, RED by SFR s'adresse frontalement aux profils "datavores" : grands utilisateurs de TikTok, Netflix, YouTube, ou personnes qui dépendent du partage de connexion mobile faute de fibre à domicile. À l'heure où la consommation moyenne de data en France ne cesse de croître, disposer de 150 Go garantit une totale liberté d'usage, même en cas de pic inattendu.
Verdict : une offre RED à saisir sans attendre
Dans la guerre des prix mobile de 2026, RED by SFR frappe un très grand coup avec 150 Go 5G à 9,99 €/mois. L'offre coche toutes les cases : volume XXL, 5G incluse, 30 Go en roaming, appels illimités et prix fixe garanti sous les 10 €, sans engagement. Pour quiconque veut maximiser son usage de l'Internet mobile sans se ruiner et sans se piéger dans une durée minimale, c'est indiscutablement l'un des forfaits les plus percutants et les plus cohérents du moment.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
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- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
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