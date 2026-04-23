Le marché des forfaits mobiles low-cost n’en finit plus de s’agiter, et RED by SFR vient de relancer les hostilités avec une offre 130 Go en 5G à 9,99€/mois sans engagement. On a passé cette proposition au crible pour vous dire si elle tient vraiment la route, ou si le diable se cache dans les détails.
La filiale digitale de SFR confirme sa position d’acteur incontournable du segment low-cost avec ce forfait 130 Go 5G affiché à 9,99 €/mois, sans engagement et sans condition de durée. L’offre s’adresse avant tout aux gros consommateurs de data qui veulent bénéficier du réseau SFR sans payer le prix fort d’un abonnement premium.
Pour les personnes souhaitant changer d’opérateur sans se ruiner, RED va même jusqu’à rembourser jusqu’à 5 € sur les frais de résiliation facturés par l’ancien opérateur. Une petite incitation financière qui peut faire pencher la balance au moment de comparer les offres du marché, à découvrir directement chez RED by SFR.
Pourquoi choisir un forfait RED by SFR ?
- 130 Go en 5G (réseau SFR) à 9,99 €/mois, sans engagement et sans hausse de tarif programmée
- Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et DOM, plus 30 Go utilisables en Union européenne et dans les DOM
- Jusqu’à 5 € remboursés sur les frais de résiliation de l’ancien opérateur
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Ce que ce forfait offre vraiment au quotidien
130 Go de data mensuelle, c’est une enveloppe confortable pour la grande majorité des usages nomades actuels : streaming vidéo en déplacement, télétravail occasionnel depuis un hotspot, navigation intensive sur les réseaux sociaux. La 5G est incluse d’office, sans surcoût, et reste accessible dans toutes les zones couvertes par le réseau SFR, soit 12 213 antennes actives et 99,9% de la population couverte en 4G selon les données relevées par la rédaction.
À titre de comparaison, le forfait Bouygues B&YOU 130 Go 5G est affiché à 10,99 €/mois, et d’autres alternatives comme Lebara 250 Go restent en 5G à 8,99 €/mois mais sur réseau SFR également. RED maintient ici un positionnement solide, appuyé par la qualité reconnue de l’infrastructure SFR en zone urbaine.
RED by SFR face à la concurrence : une offre dans le vrai
Le marché des forfaits à moins de 10 euros s’est considérablement densifié ces derniers mois, avec des acteurs comme Cdiscount Mobile (150 Go à 7,99 €/mois sur Bouygues) ou Prixtel Oxygène (120 Go à 6,99 €/mois) qui proposent des volumes comparables à des tarifs parfois inférieurs.
RED by SFR se distingue néanmoins par la stabilité de son prix sans limite de durée et par la solidité perçue du réseau SFR, particulièrement performant en zones denses, un avantage non négligeable si vous habitez ou travaillez en milieu urbain.
✅ Les points forts
- Prix fixe sans hausse annoncée, sans engagement, résiliable à tout moment
- 5G incluse sans option payante sur l’un des meilleurs réseaux nationaux
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, appels illimités depuis ces destinations
- Option internationale disponible à 5 €/mois supplémentaires (50 Go en UE dont 20 Go couvrant Suisse, Andorre, USA et Canada)
- Jusqu’à 5 € remboursés sur les frais de résiliation de l’ancien opérateur
- Usage modem (partage de connexion) inclus sans restriction tarifaire
❌ Les limites
- Le réseau 5G SFR reste en cours de déploiement : tous les secteurs ne sont pas encore couverts, loin de là
- Au-delà des 130 Go, une seule recharge de 50 Go à 10 € est possible, puis Internet est bloqué, pas de roaming data infini
- Le service client de RED est 100% digital, ce qui peut poser problème en cas de litige complexe selon plusieurs retours d’utilisateurs
- Les appels sont limités à 3 heures par communication et à 200 destinataires différents par mois, contraintes peu gênantes pour la majorité, mais à connaître.
- Certains concurrents (Cdiscount, Lebara, Prixtel) proposent davantage de data pour un tarif légèrement inférieur
Pour quiconque cherche un forfait 5G fiable à moins de 10 euros, sans se poser de questions sur la durée ou les hausses annuelles, le RED 130 Go coche l’essentiel des cases. Il s’adresse particulièrement aux urbains mobiles, aux travailleurs nomades et à ceux qui consomment régulièrement entre 30 et 100 Go par mois sans vouloir payer le surplus d’un opérateur traditionnel.
En revanche, si votre zone de vie est peu couverte en 5G, ou si vous consommez plus de 130 Go mensuellement avec régularité, il vaudra mieux vous tourner vers une offre autorisant plusieurs recharges, ou vers un forfait avec un plafond data plus généreux.
À 9,99 €/mois sans engagement, l’offre laisse peu de prise à la critique, c’est précisément ce qui en fait un candidat sérieux à mettre dans votre shortlist dès ce mois d’avril.
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