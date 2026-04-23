La filiale digitale de SFR confirme sa position d’acteur incontournable du segment low-cost avec ce forfait 130 Go 5G affiché à 9,99 €/mois, sans engagement et sans condition de durée. L’offre s’adresse avant tout aux gros consommateurs de data qui veulent bénéficier du réseau SFR sans payer le prix fort d’un abonnement premium.

Pour les personnes souhaitant changer d’opérateur sans se ruiner, RED va même jusqu’à rembourser jusqu’à 5 € sur les frais de résiliation facturés par l’ancien opérateur. Une petite incitation financière qui peut faire pencher la balance au moment de comparer les offres du marché, à découvrir directement chez RED by SFR.