En matière de rapport qualité/prix, RED by SFR a longtemps été la référence à battre sur le segment de la fibre d’entrée de gamme, et l’opérateur confirme sa position en mai 2026 avec cette offre à 22,99 €/mois. La formule inclut un débit symétrique jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en upload, le Wi-Fi 5, les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 pays, ainsi que vers les mobiles de France.

Sans engagement, sans augmentation au bout d’un an et avec les frais de mise en service offerts, c’est un profil d’offre qui colle particulièrement bien aux étudiants, aux locataires mobiles ou à toute personne qui refuse de se verrouiller dans un contrat longue durée. Rendez-vous directement sur red-by-sfr.fr pour vérifier votre éligibilité et souscrire en quelques minutes.