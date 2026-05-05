Le marché de la fibre optique s’agite en ce printemps 2026 : entre hausses tarifaires généralisées et offres promotionnelles à durée limitée, trouver une connexion performante à prix fixe relève parfois du parcours du combattant. RED by SFR remet les pendules à l’heure avec une offre fibre à 22,99 €/mois, sans engagement et sans mauvaise surprise sur la facture, on fait le point pour vous.
En matière de rapport qualité/prix, RED by SFR a longtemps été la référence à battre sur le segment de la fibre d’entrée de gamme, et l’opérateur confirme sa position en mai 2026 avec cette offre à 22,99 €/mois. La formule inclut un débit symétrique jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en upload, le Wi-Fi 5, les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 pays, ainsi que vers les mobiles de France.
Sans engagement, sans augmentation au bout d’un an et avec les frais de mise en service offerts, c’est un profil d’offre qui colle particulièrement bien aux étudiants, aux locataires mobiles ou à toute personne qui refuse de se verrouiller dans un contrat longue durée. Rendez-vous directement sur red-by-sfr.fr pour vérifier votre éligibilité et souscrire en quelques minutes.
Pourquoi choisir l'offre fibre RED by SFR ?
- Prix fixe à 22,99 €/mois, sans engagement, sans hausse après 12 mois — la fibre la moins chère du marché en mai 2026
- Jusqu’à 1 Gbit/s symétrique en Wi-Fi 5, ou 2 Gbit/s partagés en Wi-Fi 6 pour 1 € de plus par mois ; décodeur TV optionnel à 3 €/mois
- Frais de mise en service remboursés sur demande, appels inclus vers les mobiles et les fixes (France + 100 pays)
Une fibre taillée pour l’essentiel… et c’est déjà beaucoup
RED by SFR s’appuie sur le réseau fibre de SFR, qui couvre environ 70% des logements français, pour proposer une expérience réseau solide au quotidien. Le débit symétrique de 1 Gbit/s répond sans sourciller aux usages les plus courants : streaming 4K, visioconférence, jeux en ligne, téléchargements volumineux, même avec plusieurs appareils connectés simultanément.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, l’option Wi-Fi 6 à 23,99 €/mois monte la connexion à 2 Gbit/s partagés en réception, ce qui représente un bond significatif pour les foyers très consommateurs ou les configurations multi-pièces.
La rédaction a déjà eu l’occasion d’analyser cette offre à plusieurs reprises et souligne sa cohérence tarifaire comme l’un de ses atouts les plus durables.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
0€
1Gb/s
22,99€
Mise en service de 39€ offerte
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Frais d'activation
0€
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Ce que la concurrence propose, et ce que RED ne fait pas
Sur un marché où le prix moyen d’un abonnement fibre tourne autour de 28 €/mois, l’offre RED se distingue nettement, mais elle impose quelques concessions.
Sosh suit à 24,99 €/mois avec un débit plus élevé (2 Gbit/s) et l’accès au réseau Orange, tandis que Freebox Pop S démarre également à 24,99 €/mois avec le Wi-Fi 7 et jusqu’à 5 Gbit/s en réception, deux alternatives à garder en tête si vous avez des besoins plus exigeants.
✅ Les points forts
- Prix le plus bas du marché fibre en mai 2026, garanti sans engagement ni augmentation programmée
- Débit symétrique 1 Gbit/s : upload aussi rapide que le download, idéal pour le télétravail et le cloud
- Option 2 Gbit/s + Wi-Fi 6 disponible pour seulement 1 €/mois supplémentaire
- Frais de mise en service remboursés, appels illimités vers les mobiles inclus en ce moment
- Décodeur TV optionnel : vous ne payez que ce dont vous avez besoin
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment (59 € de frais de résiliation à prévoir)
❌ Les limites
- Wi-Fi 5 en version de base : moins performant que le Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7 proposés chez certains concurrents à peine plus chers
- Service client RED parfois critiqué pour sa réactivité, notamment en cas de panne ou de litige
- Réseau SFR/FttLA (coaxiale) dans certaines zones : performances variables selon les infrastructures locales
- Pas de décodeur TV inclus dans le prix de base : un budget supplémentaire à prévoir pour les amateurs de TV
- Couverture à 70% du territoire : vérifiez impérativement votre éligibilité avant de vous engager
RED by SFR frappe juste avec cette offre fibre à 22,99 €/mois : elle s’adresse en priorité aux profils qui veulent une connexion rapide, stable et sans mauvaise surprise tarifaire, sans se soucier d’un engagement contractuel. Étudiants en location, primo-abonnés à la fibre, foyers à budget maîtrisé ou tout simplement personnes lassées des offres promotionnelles qui explosent passé la première année, cette formule coche les bonnes cases.
En revanche, si vous cherchez le Wi-Fi 7, des débits supérieurs à 2 Gbit/s, ou un service TV étoffé directement intégré, les offres Freebox ou Sosh méritent un regard attentif. À 22,99 €/mois fixes, sans engagement et avec les appels mobiles offerts, RED by SFR n’a pas besoin de beaucoup d’arguments supplémentaires pour convaincre, c’est son prix qui parle pour lui.
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