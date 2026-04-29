Avec 130 Go par mois, RED cible clairement les utilisateurs qui regardent beaucoup de vidéo en mobilité, partagent régulièrement leur connexion ou utilisent leur smartphone comme point d’accès ponctuel. Le mode modem est d’ailleurs autorisé, et RED précise que l’accès internet est bloqué une fois le seuil de 130 Go atteint, jusqu’à la prochaine date de facturation. C’est donc un forfait généreux, mais pas “illimité” au sens strict.

En parallèle, l’inclusion de la 5G sans surcoût reste un point important. RED s’appuie sur le réseau SFR, et plusieurs sources récentes positionnent encore ce 130 Go comme l’offre phare de l’opérateur sur le segment sans engagement. Pour un utilisateur qui veut un forfait simple, musclé et sans options imposées, c’est un argument réel.