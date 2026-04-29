Les gros forfaits à moins de 10 € sont devenus plus rares dès qu’on veut garder la 5G et un prix stable. Avec son offre RED by SFR 130 Go à 8,99 €/mois, soit 1 € de moins qu’auparavant, l’opérateur remet en avant un forfait sans engagement qui reste très solide pour les gros usages mobiles.
Sur le marché des forfaits sans engagement, l’enjeu n’est plus seulement d’afficher beaucoup de data, mais d’obtenir un bon équilibre entre prix, volume, réseau et conditions dans le temps. Avec son 130 Go désormais proposé à 8,99 €/mois, RED by SFR revient clairement dans la course des offres les plus agressives, à condition bien sûr que ce volume corresponde réellement à votre usage.
Pourquoi choisir ce forfait mobile RED by SFR ?
- Il combine beaucoup de data et un tarif bas : 130 Go pour 8,99 €/mois place l’offre sur un positionnement très compétitif pour un forfait 5G sans engagement.
- Un forfait simple et généreux : appels, SMS et MMS illimités, 130 Go en France métropolitaine, 30 Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, sans engagement.
- 1€ de moins par mois pour la même offre : tu indiques qu’il s’agit du même forfait mais 1 € moins cher, ce qui renforce son intérêt immédiat sur le terrain du rapport data/prix.
RED by SFR dégaine une belle offre sur son forfait phare
Avec 130 Go par mois, RED cible clairement les utilisateurs qui regardent beaucoup de vidéo en mobilité, partagent régulièrement leur connexion ou utilisent leur smartphone comme point d’accès ponctuel. Le mode modem est d’ailleurs autorisé, et RED précise que l’accès internet est bloqué une fois le seuil de 130 Go atteint, jusqu’à la prochaine date de facturation. C’est donc un forfait généreux, mais pas “illimité” au sens strict.
En parallèle, l’inclusion de la 5G sans surcoût reste un point important. RED s’appuie sur le réseau SFR, et plusieurs sources récentes positionnent encore ce 130 Go comme l’offre phare de l’opérateur sur le segment sans engagement. Pour un utilisateur qui veut un forfait simple, musclé et sans options imposées, c’est un argument réel.
Forfait 5G RED by SFR 130Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
130Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
130Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
130Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Que contient réellement ce forfait sans engagement ?
Le socle du forfait est assez lisible : appels, SMS et MMS illimités, 130 Go de data en France métropolitaine, ainsi que 30 Go utilisables en itinérance depuis l’UE et les DOM. RED propose aussi une option internationale payante à 5 €/mois qui porte l’enveloppe à 50 Go en UE/DOM, dont 20 Go utilisables en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.
C’est un point à regarder de près avant de souscrire. Si vous voyagez principalement en Europe, l’enveloppe de base de 30 Go suffit souvent largement. En revanche, si vous bougez souvent hors UE vers les destinations incluses dans l’option, il faut intégrer ce surcoût au calcul global.
|Forfait RED by SFR 130 Go 5G sans engagement
|Prix promo indiqué
|8,99 €/mois
|Prix de référence récent
|9,99 €/mois
|Data en France
|130 Go/mois
|Réseau
|5G / 4G+ SFR
|Communications
|Appels, SMS, MMS illimités
|Data à l’étranger
|30 Go en UE/DOM
|Mode modem
|Autorisé
|Engagement
|Sans engagement
|Carte SIM
|10 €
✅ Les points forts
- 130 Go en 5G pour moins de 9 €/mois, c’est un très bon rapport data/prix pour les gros usages mobiles.
- Le forfait est sans engagement, avec appels, SMS et MMS illimités, ce qui le rend souple et facile à quitter si besoin.
- 30 Go sont inclus en UE/DOM, ce qui reste confortable pour voyager sans prendre immédiatement une option supplémentaire.
❌ Les limites
- La connexion est coupée une fois les 130 Go consommés, donc il n’y a pas de débit réduit au-delà de l’enveloppe.
- La carte SIM ou eSIM reste facturée 10 €, ce qui ajoute un coût d’entrée à la souscription.
À 8,99 €/mois, le forfait RED by SFR 130 Go redevient franchement attractif. Il ne révolutionne pas la formule de l’opérateur, mais avec 1 € de moins sur le même socle (130 Go, 5G, 30 Go en UE/DOM, sans engagement) il retrouve un niveau de compétitivité très convaincant pour les gros consommateurs de data qui veulent un prix simple et un réseau bien établi.
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