RED by SFR propose en ce moment son forfait 150 Go 5G à seulement 9,99 €/mois sans engagement, soit 40 Go de plus que la version précédente pour le même tarif, sur l'un des réseaux mobiles les plus couverts de France.
RED by SFR vient de muscler silencieusement son offre intermédiaire. L'ancien forfait à 110 Go est remplacé par une enveloppe de 150 Go en 5G, pour le même prix de 9,99 €/mois sans engagement. À titre de comparaison, les forfaits 150 Go chez les opérateurs principaux comme B&You ou Sosh dépassent encore les 10 à 15 €/mois à équivalence de réseau. Pour un forfait sans engagement sur un réseau national majeur avec autant de data, c'est aujourd'hui l'une des propositions les plus solides du marché à ce niveau de prix.
Forfait 5G RED by SFR 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Pourquoi choisir le forfait RED by SFR 150 Go 5G ?
- 150 Go de data 5G en France métropolitaine avec appels, SMS et MMS illimités, sans engagement et sans hausse de prix automatique au bout d'un an, contrairement à la plupart des offres promotionnelles des opérateurs classiques.
- 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM inclus d'office, pour rester connecté lors des déplacements professionnels ou des vacances sans souscrire d'option supplémentaire.
- Le réseau SFR, l'un des deux meilleurs réseaux mobiles de France selon les dernières évaluations de l'ARCEP, avec une couverture 5G en déploiement continu sur les zones urbaines et périurbaines.
Un forfait très complet sans être revolutionnaire
Le forfait RED by SFR 150 Go 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine, 150 Go de data 5G en France, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France. Aucune option n'est à activer : la 5G, les appels et la data à l'étranger sont intégrés d'office dans l'abonnement de base.
La carte SIM est disponible à 10 € à la souscription, la gestion du forfait est entièrement en ligne via l'espace client RED ou l'application mobile, et le prix de 9,99 €/mois est fixe sans hausse automatique au bout de 12 ou 24 mois, contrairement à la majorité des offres promotionnelles des opérateurs classiques.
Un rapport data/prix inédit sur un réseau national majeur
À 9,99 €/mois, le forfait RED by SFR 150 Go 5G propose l'un des meilleurs ratios prix par Go du marché sur un opérateur de réseau national. B&You 150 Go s'affiche à 10,99 €/mois, Sosh 100 Go dépasse les 12,99 €/mois, et les forfaits équivalents chez Orange ou SFR en direct dépassent les 20 € à données comparables.
Seuls quelques MVNO positionnés sous les 8,99 €/mois font mieux sur le prix brut, mais avec une couverture réseau et une qualité de service moindres. Pour qui veut 150 Go de 5G sur un grand réseau sans payer plus de 10 € et sans se sentir piégé par un engagement, ce forfait RED est difficile à battre en ce moment.
À 9,99 €/mois sans engagement avec 150 Go de 5G sur le réseau SFR, c'est aujourd'hui l'offre forfait la plus équilibrée du marché entre prix, data et qualité de réseau sous les 10 €.
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- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
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