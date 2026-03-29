Le forfait RED by SFR 150 Go 5G inclut les appels, SMS et MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine, 150 Go de data 5G en France, 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels illimités depuis l'Europe et les DOM vers la France. Aucune option n'est à activer : la 5G, les appels et la data à l'étranger sont intégrés d'office dans l'abonnement de base.

La carte SIM est disponible à 10 € à la souscription, la gestion du forfait est entièrement en ligne via l'espace client RED ou l'application mobile, et le prix de 9,99 €/mois est fixe sans hausse automatique au bout de 12 ou 24 mois, contrairement à la majorité des offres promotionnelles des opérateurs classiques.