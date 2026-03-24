RED by SFR remplace son ancien forfait 110 Go 5G à 8,99 €/mois par une nouvelle formule 150 Go pour 9,99 €/mois, toujours sans engagement. Ce repositionnement vise clairement les utilisateurs qui consomment de l'Internet mobile de façon intensive, sans vouloir payer le prix d'un abonnement premium.

Pour ceux qui jonglent entre streaming, réseaux sociaux et partage de connexion au quotidien, ce type de forfait complet peut représenter une alternative crédible aux offres classiques des grands opérateurs.