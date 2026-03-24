La guerre des prix fait rage chez les opérateurs mobiles, et RED by SFR vient de revoir son forfait phare à la hausse… en volume, pas en tarif. On a passé cette offre au crible pour vous aider à décider si elle mérite vraiment votre attention.
RED by SFR remplace son ancien forfait 110 Go 5G à 8,99 €/mois par une nouvelle formule 150 Go pour 9,99 €/mois, toujours sans engagement. Ce repositionnement vise clairement les utilisateurs qui consomment de l'Internet mobile de façon intensive, sans vouloir payer le prix d'un abonnement premium.
Pour ceux qui jonglent entre streaming, réseaux sociaux et partage de connexion au quotidien, ce type de forfait complet peut représenter une alternative crédible aux offres classiques des grands opérateurs.
L'essentiel en bref :
- 150 Go en 5G pour rester connecté en très haut débit au quotidien, y compris en partage de connexion.
- 30 Go inclus en Europe et dans les DOM, sans option à activer ni surcoût à anticiper.
- Sans engagement, le forfait se résilie ou se modifie à tout moment en quelques clics depuis l'application.
Ce que vous obtenez concrètement pour 9,99 €/mois
150 Go de data en 5G pour moins de 10 €, c'est objectivement difficile à trouver sur le marché actuel. À titre de comparaison, certains opérateurs proposent certes des volumes similaires, mais souvent à des tarifs légèrement supérieurs ou avec des conditions d'éligibilité plus restrictives.
Ce forfait RED inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'une enveloppe de 30 Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM sans démarche supplémentaire. Le tout sans date d'expiration de l'offre annoncée, ce qui laisse le temps de réfléchir sans pression artificielle.
Forfait 5G RED by SFR 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Streaming, gaming, partage de connexion : à qui s'adresse vraiment cette offre ?
150 Go par mois, c'est une quantité suffisante pour regarder des vidéos en HD, jouer en ligne ou partager sa connexion depuis un ordinateur portable pendant des heures. La 5G apporte ici une vraie valeur ajoutée pour les débits élevés, notamment lors de téléchargements rapides ou de contenus en très haute définition, à condition d'être dans une zone couverte : le réseau SFR revendique plus de 12 000 antennes 5G actives.
Selon les analyses régulièrement publiées par la rédaction Clubic sur les forfaits RED by SFR, ce positionnement est cohérent avec la promesse de l'opérateur : une connectivité solide, un prix fixe, une gestion simplifiée via l'appli RED & Moi. Ce profil convient particulièrement aux étudiants, aux jeunes actifs et à quiconque utilise son smartphone comme principal outil de connexion à Internet.
L'offre vue de près : ce qu'elle vaut vraiment au quotidien
Passé le tarif attractif, quelques points méritent d'être examinés avant de signer. Le forfait est simple et bien construit, mais cette simplicité même peut être une limite pour certains profils.
✅ Les points forts
- 150 Go en 5G à 9,99 €/mois sans engagement, un ratio volume/prix parmi les plus compétitifs du marché actuel
- Réseau SFR avec une couverture 4G revendiquée à 99% de la population et plus de 12 000 antennes 5G déployées
- 30 Go inclus en UE et DOM pour voyager sans souscrire d'option supplémentaire dans les destinations les plus courantes
- eSIM disponible, activation rapide et changement d'opérateur simplifié
- Forfait modulable : possibilité d'ajuster son offre en quelques clics via l'application RED & Moi
- Service client disponible 7j/7 de 8h à 21h, un atout concret face à certains opérateurs 100% digitaux
❌ Les limites
- Au-delà des 150 Go, l'Internet est bloqué après une unique recharge de 50 Go à 10 €, ce qui peut surprendre les très gros consommateurs certains mois
- La 5G reste en cours de déploiement : en dehors des grandes agglomérations, l'accès effectif au réseau 5G n'est pas garanti
- Pas de services additionnels intégrés : contrairement à Free Mobile (TV, VPN inclus), RED mise tout sur la connectivité pure, sans bonus d'usage
Verdict de la rédaction
À 9,99 €/mois sans engagement, le forfait RED by SFR 150 Go 5G s'impose comme une option sérieuse pour quiconque consomme beaucoup de data mobile sans vouloir s'engager sur le long terme. L'enveloppe est généreuse, le réseau SFR solide, et la lisibilité de l'offre, tarif fixe, pas de mauvaise surprise mensuelle, est un vrai argument dans un marché où les conditions évoluent souvent rapidement.
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