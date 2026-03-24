La guerre des prix fait rage chez les opérateurs mobiles, et RED by SFR vient de revoir son forfait phare à la hausse… en volume, pas en tarif. On a passé cette offre au crible pour vous aider à décider si elle mérite vraiment votre attention.

Vous hésitez à changer d'opérateur à cause de l'engagement ? RED by SFR vient de lever ce frein avec 150 Go en 5G © Clubic
Vous hésitez à changer d'opérateur à cause de l'engagement ? RED by SFR vient de lever ce frein avec 150 Go en 5G © Clubic

RED by SFR remplace son ancien forfait 110 Go 5G à 8,99 €/mois par une nouvelle formule 150 Go pour 9,99 €/mois, toujours sans engagement. Ce repositionnement vise clairement les utilisateurs qui consomment de l'Internet mobile de façon intensive, sans vouloir payer le prix d'un abonnement premium.

Pour ceux qui jonglent entre streaming, réseaux sociaux et partage de connexion au quotidien, ce type de forfait complet peut représenter une alternative crédible aux offres classiques des grands opérateurs.

L'essentiel en bref :

Voir le forfait RED 150 Go 5G à 9,99 €/mois

Ce que vous obtenez concrètement pour 9,99 €/mois

150 Go de data en 5G pour moins de 10 €, c'est objectivement difficile à trouver sur le marché actuel. À titre de comparaison, certains opérateurs proposent certes des volumes similaires, mais souvent à des tarifs légèrement supérieurs ou avec des conditions d'éligibilité plus restrictives.

Ce forfait RED inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu'une enveloppe de 30 Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM sans démarche supplémentaire. Le tout sans date d'expiration de l'offre annoncée, ce qui laisse le temps de réfléchir sans pression artificielle.

Forfait 5G RED by SFR 150Go

Forfait 5G RED by SFR 150Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

150Go

Réseau 5G

9,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

150Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

150Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Voir l'offre

Streaming, gaming, partage de connexion : à qui s'adresse vraiment cette offre ?

150 Go par mois, c'est une quantité suffisante pour regarder des vidéos en HD, jouer en ligne ou partager sa connexion depuis un ordinateur portable pendant des heures. La 5G apporte ici une vraie valeur ajoutée pour les débits élevés, notamment lors de téléchargements rapides ou de contenus en très haute définition, à condition d'être dans une zone couverte : le réseau SFR revendique plus de 12 000 antennes 5G actives.

Selon les analyses régulièrement publiées par la rédaction Clubic sur les forfaits RED by SFR, ce positionnement est cohérent avec la promesse de l'opérateur : une connectivité solide, un prix fixe, une gestion simplifiée via l'appli RED & Moi. Ce profil convient particulièrement aux étudiants, aux jeunes actifs et à quiconque utilise son smartphone comme principal outil de connexion à Internet.

L'offre vue de près : ce qu'elle vaut vraiment au quotidien

Passé le tarif attractif, quelques points méritent d'être examinés avant de signer. Le forfait est simple et bien construit, mais cette simplicité même peut être une limite pour certains profils.

✅ Les points forts

  • 150 Go en 5G à 9,99 €/mois sans engagement, un ratio volume/prix parmi les plus compétitifs du marché actuel
  • Réseau SFR avec une couverture 4G revendiquée à 99% de la population et plus de 12 000 antennes 5G déployées
  • 30 Go inclus en UE et DOM pour voyager sans souscrire d'option supplémentaire dans les destinations les plus courantes
  • eSIM disponible, activation rapide et changement d'opérateur simplifié
  • Forfait modulable : possibilité d'ajuster son offre en quelques clics via l'application RED & Moi
  • Service client disponible 7j/7 de 8h à 21h, un atout concret face à certains opérateurs 100% digitaux

❌ Les limites

  • Au-delà des 150 Go, l'Internet est bloqué après une unique recharge de 50 Go à 10 €, ce qui peut surprendre les très gros consommateurs certains mois
  • La 5G reste en cours de déploiement : en dehors des grandes agglomérations, l'accès effectif au réseau 5G n'est pas garanti
  • Pas de services additionnels intégrés : contrairement à Free Mobile (TV, VPN inclus), RED mise tout sur la connectivité pure, sans bonus d'usage
Souscrire au forfait RED 150 Go 5G

Verdict de la rédaction

À 9,99 €/mois sans engagement, le forfait RED by SFR 150 Go 5G s'impose comme une option sérieuse pour quiconque consomme beaucoup de data mobile sans vouloir s'engager sur le long terme. L'enveloppe est généreuse, le réseau SFR solide, et la lisibilité de l'offre, tarif fixe, pas de mauvaise surprise mensuelle, est un vrai argument dans un marché où les conditions évoluent souvent rapidement.

À découvrir
Meilleur forfait mobile en 2026 : le comparatif complet Clubic
01 mars 2026 à 22h53
Comparatifs services