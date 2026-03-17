Le marché des forfaits mobiles sans engagement est une arène sans pitié, et RED by SFR vient de changer les règles en portant son offre à 150 Go en 5G pour 9,99 €/mois. Avant de sortir la carte bancaire, la rédaction a passé cette nouvelle formule au crible pour vous dire si elle tient vraiment ses promesses.
RED by SFR, la marque low-cost de SFR, actualise son offre phare en faisant passer l’enveloppe de données de 110 Go à 150 Go, toujours pour moins de 10€ par mois, sans condition de durée. Cette montée en puissance intervient dans un contexte de concurrence acharnée sur le segment des forfaits sans engagement, où chaque opérateur affûte son rapport volume/prix pour capter les utilisateurs les plus exigeants.
Si vous cherchez un forfait généreux, compatible 5G et sans contrainte contractuelle, ce nouveau venu mérite clairement qu’on s’y attarde. Découvrez le forfait RED by SFR 150 Go directement sur le site de l’opérateur.
150 Go en 5G à 9,99 € : le détail de ce que l’offre contient vraiment
Lancée en mars 2026, cette formule remplace l’ancien forfait 110 Go à 8,99 €/mois, ajoutant 40 Go supplémentaires pour seulement 1 € de plus. La 5G est comprise d’emblée, sans option payante ni condition particulière, ce qui reste peu courant sur ce segment de prix.
En dehors de la France métropolitaine, 30 Go sont utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, avec une extension internationale disponible à +5 €/mois pour porter l’enveloppe à 50 Go, dont 20 Go exploitables en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France comme depuis l’UE/DOM, sans compteur à surveiller.
Un forfait taillé pour les gros consommateurs de data
Avec 150 Go par mois, cette formule cible les utilisateurs qui sollicitent leur connexion mobile de façon intense : streaming vidéo en déplacement, partage de connexion depuis un ordinateur portable, jeux en ligne ou téléchargements réguliers. La 5G s’appuie sur l’infrastructure SFR, qui compte plus de 12 000 antennes 5G actives et offre un débit théorique dépassant 1 Gb/s en bande 3,5 GHz dans les zones les mieux couvertes.
Selon l’analyse de la rédaction dans le comparatif des meilleurs forfaits 5G, RED by SFR figure parmi les propositions les plus compétitives du marché sur ce créneau tarifaire. Étudiants, jeunes actifs ou télétravailleurs nomades trouveront dans cette formule un allié confortable pour leur mobilité quotidienne.
✅ Les points forts
- Prix fixe garanti à 9,99 €/mois, sans hausse au bout de douze mois
- 150 Go en 5G sous les 10 €, l’une des enveloppes les plus généreuses du marché à ce tarif sur un réseau national majeur
- Sans engagement : résiliation possible à tout moment, sans frais ni pénalité
- 5G incluse d’office, sans option payante à activer
- 30 Go utilisables en UE/DOM pour les voyageurs réguliers en Europe
- Option internationale à +5 €/mois pour États-Unis, Canada, Suisse et Andorre
❌ Les limites
- Pas le forfait le moins cher du segment : Cdiscount Mobile propose 150 Go en 5G à 7,99 €/mois
- La couverture 5G de SFR reste moins étendue en zone rurale que celle d’Orange ou de Bouygues Telecom
- Aucun service client en boutique physique dédiée RED, ce qui peut freiner les moins aguerris au numérique
- L’option internationale représente un surcoût mensuel de 5 € à intégrer dans votre budget si vous voyagez fréquemment hors Europe
Notre verdict
RED by SFR réussit avec ce forfait 150 Go 5G à 9,99 €/mois un pari convaincant sur le rapport valeur/prix : prix fixe sans mauvaise surprise, 5G incluse d’office et enveloppe data suffisamment généreuse pour les usages les plus gourmands. Cette offre s’adresse clairement aux gros consommateurs de data qui veulent profiter de la 5G sans payer le prix fort, en conservant la liberté d’un abonnement résiliable à tout moment.
Si vous habitez une zone bien couverte par SFR et que vous recherchez la flexibilité sous les 10 €, l’équation est particulièrement séduisante. En revanche, si votre priorité absolue est le prix le plus bas possible et que la marque vous importe peu, Cdiscount Mobile à 7,99 €/mois mérite un détour avant de valider définitivement votre choix.
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