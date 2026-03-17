RED by SFR, la marque low-cost de SFR, actualise son offre phare en faisant passer l’enveloppe de données de 110 Go à 150 Go, toujours pour moins de 10€ par mois, sans condition de durée. Cette montée en puissance intervient dans un contexte de concurrence acharnée sur le segment des forfaits sans engagement, où chaque opérateur affûte son rapport volume/prix pour capter les utilisateurs les plus exigeants.

Si vous cherchez un forfait généreux, compatible 5G et sans contrainte contractuelle, ce nouveau venu mérite clairement qu’on s’y attarde. Découvrez le forfait RED by SFR 150 Go directement sur le site de l’opérateur.