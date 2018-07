Google va déployer un câble transatlantique privé entre la France et les USA

Google

Une infrastructure Cloud grandissante pour les années à venir

Modifié le 18/07/2018 à 16h29

Détenteur de 25% du trafic internet mondial, Google continue son expansion en annonçant le déploiement d'un nouveau câble sous-marin pour l'horizon 2020. Nommé Dunant - en hommage au fondateur de la Croix-Rouge - il succède à l'annonce en janvier de Havfrue reliant la côte Est des USA au Danemark.Baptisé ainsi suivant une dénomination alphabétique similaire aux versions d'Android, le nouveau câble de Google aura une durée de vie de 15 à 25 ans. La filiale d'Alphabet reste cependant optimiste en ajoutant que Dunant continuera probablement d'opérer au-delà de la durée prévue.Si Google n'a pas communiqué dans son billet officiel sur les débits qui seront assurés par Dunant, on sait néanmoins que ce câble s'appuiera sur 4 paires de fibres optiques. Le câble FASTER qui relie les Etats-Unis au Japon permet déjà des débits de 60 Tbits/s grâce à ses 6 paires de fibres.Dunant n'est pas le seul câble sous-marin qui sera déployé dans les prochaines années. Curie, baptisé en hommage à la célèbre scientifique française, couvrira d'ici 2019 le trajet entre Etats-Unis et Chili. Quant aux pays de la zone Pacifique, c'est le câble HK-G de 3 900 km conçu en partenariat avec NEC et RTI-C qui assurera une liaison améliorée entre Hong-Kong et l'île de Guam.En étendant ainsi ses capacités Cloud, Google espère rallier à lui de nombreux professionnels en améliorant la qualité de ses services en ligne commeet. Il s'agit probablement aussi pour le géant de Mountain View de contrer Amazon qui a récemment ouvert de nouveaux Data Center en France et plus largement en Europe afin d'étendre ses services AWS