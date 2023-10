Un Bordeaux - New York en 34 millisecondes ? C'est l'exploit du nouveau câble sous-marin d'Orange

Orange propose à ses clients wholesale (comme Google et Meta historiquement) et entreprises un lien depuis les États-Unis vers les principaux hubs européens, tels que Paris, Madrid, Francfort, Londres et Amsterdam. Les routes entre Bordeaux et Marseille, deux points d'entrée majeur, ont aussi été renforcées pour relier directement l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie aux États-Unis.