"Sinon, on va tous crever" : pourquoi le président du CNES a-t-il interpellé les industriels du spatial français ?

C'est avant tout une question de perspectives. Ariane 6 a été conçue alors que la Falcon 9 de SpaceX n'avait pas encore démontré sa récupérabilité ni la réutilisation de son premier étage ou de ses coiffes. New Glenn n'était pas annoncée, l'une des principales concurrentes des Européens était la fusée Proton, et l'Inde avait des capacités beaucoup plus limitées. Le monde a changé, et Ariane 6, pour les raisons que l'on connaît, est en retard.

S'il ne sert à rien de tenter de rivaliser avec les 10 décollages de SpaceX chaque mois, la sentence n'est cependant pas irrévocable. Il faut monter en puissance, réussir les 30 lancements déjà dans le carnet de commandes d'Ariane 6 et la rendre encore plus souple d'emploi. Mais... ça coince.

Ariane 6 coûte cher, et avec l'inflation actuelle, les coûts grimpent. ArianeGroup a demandé à ses sous-traitants de faire des efforts, mais l'affaire est sensible. Avec la garantie européenne du retour géographique, les industriels de certains pays sont sûrs de garder leur part du gâteau, qu'Ariane 6 soit concurrentielle ou non. Or, il faut bouger maintenant, pour assurer qu'après 2028, il restera encore de nouveaux contrats commerciaux en plus des commandes institutionnelles.