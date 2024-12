Car la microgravité facilite la recherche. Par exemple, sans gravité, certaines cellules agissent différemment, ce qui permet de mieux comprendre leur croissance et, in fine, le développement et les mécanismes des maladies. De même, cet environnement favorise l'élaboration de matériaux de nouvelle génération d'une précision et d'une qualité exceptionnelles, ainsi que la création d'alliages qu'il serait difficile, voire impossible, de réaliser sous l'influence gravitationnelle de la Terre.