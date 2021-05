Une bouteille de vin ayant passé plus d'un an dans l'ISS va être mise aux enchères

Le 2 novembre 2019, 12 bouteilles de Petrus (considéré comme l'un des vins les plus chers au monde) s'étaient envolés pour l'ISS à bord de la capsule Cygnus. Après 440 jours passés dans l'espace, elles sont revenues le 14 janvier dernier en utilisant cette fois la capsule Dragon de SpaceX. Cette initiative, menée par la start-up européenne Space Cargo Unlimited, avait pour but d'étudier la maturation de la nourriture et des boissons dans l'espace.