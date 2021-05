Crew-1 : retour sur Terre réussi pour les quatre astronautes après six mois dans l'ISS

La mission Crew-1 avait été lancée le 15 novembre 2020 via la fusée Falcon 9. L'équipage a ensuite passé 167 jours au sein de la Station Spatiale Internationale pour un total de 2 688 orbites autour de la Terre. Il s'agit du plus long séjour à bord de l'ISS pour une mission lancée depuis les États-Unis. La NASA a immédiatement expliqué que les quatre astronautes « sont en pleine forme, ont le moral et se portent très bien ».