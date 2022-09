Samsung dévoile la liste de ses smartphones qui recevront Android 13 d'ici la fin de l'année

Ainsi, Samsung va déployer la version stable d'Android 13 (via One UI 5.0) d'ici la fin de l'année pour ses smartphones Galaxy S21 et Galaxy S22. Du côté des « smartphones qui se plient », les Galaxy Z Fold 3 et Z Fold 4 ainsi que les Galaxy Z Flip 3 et Z Flip 4 seront eux aussi concernés avant la fin 2022.

Il s'agit de téléphones premium, et il est donc plutôt logique que ces derniers soient prioritaires pour la mise à jour à venir. Toutefois, d'autres smartphones Galaxy vont également pouvoir prétendre à Android 13 très bientôt.