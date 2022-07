Mais pourquoi le Samsung Galaxy S10 Lite sera-t-il le seul de sa série à accueillir Android 13 ?

Samsung s'est tout de même amélioré sur la question des mises à jour Android ces dernières années. L'adoption des dernières versions est plus rapide qu'auparavant, et les smartphones disposent de trois mises à jour majeures au lieu de deux dans le passé. Les mises à jour de sécurité sont quant à elle passées de trois à quatre ans. La liste des smartphones et tablettes Samsung updatés vers Android 13 est d'ores et déjà disponible.