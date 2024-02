La preview d'Android 15 ne devrait pas tarder à être disponible au téléchargement

Tous les utilisateurs équipés d'un mobile compatible peuvent installer une Developer Preview d'Android. Mais comme son nom l'indique, elle est surtout destinée aux développeurs d'applications, qui peuvent ainsi anticiper les évolutions à venir de l'OS et effectuer des tests des mois avant la sortie officielle de la version.

Les DP ne sont pas stables et peuvent être sujettes à des bugs, c'est pourquoi on conseille aux utilisateurs d'attendre les versions bêta plus avancées avant de sauter le pas. Il est probable que seuls les smartphones Pixel seront éligibles aux Developer Previews d'Android 15. Certains modèles d'autres marques pourront ensuite prétendre à l'installation des versions bêta, attendues pour la fin du printemps.