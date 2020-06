OnePlus Z : la marque confirme un smartphone abordable mais pas forcément sous ce nom

En effet, Pete Lau, le P.-D.G. de la marque, a mentionné l'existence d'un smartphone milieu de gamme sur Twitter et dans un billet publié sur le blog du constructeur. Il tease notamment une « expérience haut de gamme bientôt disponible pour une nouvelle gamme de smartphones plus abordables ».



Aucun élément de la fiche technique n'est communiqué, le tweet précisant seulement que l'Inde et l'Europe seront les premiers marchés à être servis. L'appareil devrait donc être rapidement commercialisé en France.

On ne connaît par contre toujours pas le nom exact du produit. Le nom de OnePlus Z revient régulièrement dans les leaks, mais il ne faut pas négliger non plus un potentiel « OnePlus 8 Lite » ou « OnePlus 8T » pour se rapprocher de la stratégie des concurrents - à moins que le fabricant n'opte pour un nom plus surprenant. Nous en aurons le cœur net très bientôt.