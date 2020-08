Xiaomi : bientôt un double module photo inclinable pour des panoramiques et des grands-angles

Difficile d'innover dans le secteur des capteurs photo pour smartphones tant on pense avoir déjà tout vu. Dernièrement, les modules photo invisibles du Concept One de OnePlus se sont fait remarquer, tout comme le capteur 108 Mp des Xiaomi Mi 10 et Samsung Galaxy S20 Ultra. En attendant l'objectif photo frontal, intégré directement dans l'écran, Xiaomi pourrait travailler sur une autre bonne idée.