Un prototype de OnePlus Concept One tout de noir vêtu a été dévoilé

OnePlus passe du orange au noir

Une « expérience » pour OnePlus

OnePlus avait présenté son Concept One lors du CES 2020 , on en apprend plus sur ce projet à travers deux nouveaux clichés ainsi qu'une interview de Kevin Tao, membre de l'équipe Design Industriel de OnePlus.Pour rappel, le Concept One est né d'un partenariat avec le constructeur automobile McLaren. Les deux entités s'étaient déjà alliées dans le passé pour sortir des smartphones haut de gamme en édition limitée, avec un design soigné et aux touches oranges. Ces appareils étaient aussi équipés d'une grande quantité de RAM.Très inspiré du OnePlus 7T Pro , ce smartphone se distingue par une fonctionnalité unique sur mobile : la capacité de dissimuler les capteurs photo arrière grâce à un verre qui peut devenir opaque suite à un signal électrique. Une technologie qu'on retrouve justement sur certains modèles premium de véhicules McLaren, comme la 720S.Sur les nouvelles images fournies par OnePlus, on peut admirer un appareil adoptant un coloris noir. Jusqu'ici, c'était un mobile au orange bien flashy qui nous avait été introduit par la marque. C'est aussi la première fois que celle-ci a recours à du cuir.», explique Kevin Tao. L'ingénieur ajoute que cette fonctionnalité ne consomme quasiment pas d'énergie.Mais la verra-t-on un jour sur un smartphone qui sera effectivement mis à la vente ? «» explique Tao. «», fait-il savoir, mais seul un retour des utilisateurs et du marché peut valider ou non l'intégration d'une telle fonctionnalité.Autrement dit, OnePlus explore cette piste et va attentivement suivre les réactions de sa communauté quant à cette technologie. Le fabricant va travailler à son amélioration, mais ne sait pour l'heure pas si elle sera viable à grande échelle. Peu probable qu'on la voit sur les OnePlus 8 , donc.