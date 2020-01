CES 2020 : OnePlus tease le module photo invisible de son ConceptOne

Des capteurs photo qui se cachent

We're bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don't have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn — OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

L'expertise de McLaren

Source : Wired

On apprenait mi-décembre que OnePlus préparait un événement spécial en vue du CES 2019 . On sait désormais un peu mieux de quoi il retourne, et il ne s'agit pas d'un smartphone à écran pliable, comme on aurait pu le penser : selon une communication de la marque, c'est un mobile avec une caractéristique unique qui devrait être présenté.L'appareil en question est un prototype baptisé « Concept One ». Il se démarque par la présence d'un «» à l'arrière et d'une technologie de verre capable de changer de couleur, explique le constructeur chinois.Cet effet de disparition et d'apparition des modules photo, présenté en vidéo, est rendu possible grâce à une couche en verre électrochrome (ou dynamique) déposée directement sur les capteurs. Le verre peut passer du teinté à l'opaque grâce à un signal électrique ; aucun système mécanique n'est impliqué ici, au contraire des systèmes pop-up que l'on retrouve par exemple sur le Mi 9T Pro Pour atteindre ce résultat, OnePlus a collaboré avec McLaren, avec lequel il a déjà conclu plusieurs partenariats dans le passé, notamment avec des smartphones McLaren Edition, plus haut de gamme que ses appareils standards (plus de RAM, ou changement de design). Ce Concept One reprendrait d'ailleurs les mêmes capteurs photo que le OnePlus 7T Pro McLaren Edition . Et le fabricant automobile propose justement des vitres en verres électrochrome en option sur plusieurs de ses véhiculesLe reste de la fiche technique du smartphone est encore inconnu, tout comme son design. On attend cependant peu de surprises en-dehors de la fonctionnalité décrite plus haut. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques jours avant d'en savoir plus sur ce prototype, qui sera exhibé dans les allées du CES 2020 de Las Vegas À priori, il s'agirait d'un genre de OnePlus 7T Pro McLaren Edition encore amélioré. On ne sait pas non plus si la technologie décrite ici sera présente sur les futurs mobiles de la marque, à commencer par les OnePlus 8