CES 2020 : OnePlus présente le Concept One et ses APN « invisibles »

Cachez ce module que je ne saurais voir

OK, et à quoi ça sert ?

Portant le nom évocateur de Concept One, ce smartphone (qui n'est autre qu'un OnePlus 7T Pro retravaillé) développé en partenariat avec McLaren brille surtout par sa faculté à faire disparaître ses modules photo sous un verre capable de se teinter (et de devenir opaque) sous l'impulsion d'un courant électrique.À l'heure où les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour faire disparaître le capteur avant des smartphones et laisser le plus de place à l'écran, OnePlus s'attaque aussi à l'arrière de nos appareils. Il est vrai que les modules photo des smartphones se font de plus en plus proéminents. Dont acte : le constructeur de Shenzhen est désormais capable de les camoufler sous un verre teinté.Inspiré du verre recouvrant les Dreamliner de Boeing ou des McLaren 720S, le matériau recouvrant le trio d'appareils photo du OnePlus Concept One peut devenir totalement opaque (et vice-versa) en 0,7 seconde sous l'impulsion d'un courant électrique.Là, on sèche un peu. Mais il est important de remettre cette nouveauté dans son contexte : le CES de Las Vegas. Un salon entièrement dévolu à ce genre d'excentricités qui, le plus souvent, en resteront à l'état de prototype. En cela, il va sans dire que l'entrée en matière de OnePlus se fond parfaitement dans le moule.N'en déplaise, il va sans dire que cette innovation pourrait bien trouver sa place d'une façon ou d'une autre dans les futurs smartphones de la marque. Après tout, la possibilité de masquer tout ou partie des composants d'un appareil ouvre de nouvelles perspectives esthétiques intéressantes.