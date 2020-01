CES 2020 : TCL dévoile son premier smartphone pliable

© TCL

Un mobile à écran pliable énigmatique

Un TCL 10 5G plus concret

Source : GizmoChina

Si le CES est le plus grand événement tech au monde, il n'est pas réputé pour des annonces fracassantes concernant les smartphones. Il faut dire que le MWC, centré sur le mobile, se tient quelques semaines plus tard, et qu'Apple préfère la jouer solo avec ses keynote. TCL a tout de même décidé de profiter du salon de l'électronique pour présenter ses nouveauxLe smartphone pliable présenté par le fabricant chinois est plutôt un concept de mobile à écran pliable, il n'est donc pas certain que sa commercialisation soit à l'ordre du jour. L'appareil ressemble au Galaxy Fold de Samsung , avec une charnière verticale au milieu permettant de replier le smartphone sur lui-même à l'horizontale.À l'arrière, on note la présence d'un quadruple capteur photo. Une fois replié, l'écran du mobile paraît toutefois plus grand que celui du Fold, dont l'intérêt se concrétise surtout en mode tablette, tant la dalle de 4,6 pouces et définition HD+ disponible quand le smartphone est plié est peu intéressante. Malheureusement, aucune information sur la fiche technique de ce téléphone TLC pliable n'a été communiquée pour le moment.TCL a aussi annoncé son premier smartphone compatible 5G. Il devrait sortir au cours du deuxième trimestre 2020 aux États-Unis et au Canada, pour un prix de départ fixé à moins de 500 dollars. On le sait, après une timide année 2019, le marché des smartphones 5G devrait s'envoler en 2020 avec le lancement de modèles de milieu de gamme, plus accessibles.TCL se montre encore une fois avare en ce qui concerne les spécifications techniques. Il est probable que le mobile soit équipé d'un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm, la solution du fondeur américain pour rendre la compatibilité 5G moins chère cette année. Une puce que l'on verra d'ailleurs aussi sur le Realme X50 5G