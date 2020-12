Apple TV+ devra proposer 30% de contenu "local" en Europe pour rester en ligne, comme ses concurrents

Le General Scheme of the Online Safety and Media Regulation Bill est un texte qui pourrait, s'il est adopté, faire beaucoup de tort à Apple et son service de SVoD Apple TV+ en Union européenne. Ce projet de loi, porté par Catherine Martin (ministre irlandaise de la culture et des sports, notamment), prévoit en effet de contraindre les géants de la vidéo à la demande à proposer au moins 30% de productions européennes sur leurs catalogues respectifs. Si Netflix et Amazon Prime pourraient rapidement être dans les clous, Apple risque pour sa part d'avoir du pain sur la planche pour être en conformité, alors que son catalogue est encore frugal et majoritairement constitué de productions américaines.