TCL : les téléviseurs de 2019 et 2020 passeront bientôt sous Android TV 11

Nous n’en avons cependant pas appris beaucoup plus sur les gammes Mini-LED à venir. L'idée semble toujours de séparer l’offre en deux catégories, avec d’un côté des modèles haut de gamme profitant de la technologie de 3e génération, OD Zero, et qui embarquent des diodes de 152.4 µm et plusieurs milliers de zones de local dimming ; de l’autre des modèles Mini-LED plus accessibles, avec des diodes de 225µm et « seulement » plusieurs centaines de zones de dimming.

Nous apprenons toutefois que TCL aurait battu un record grâce à OD Zero : le fabricant annonce en effet avoir produit le téléviseur LCD FALD le plus fin du marché avec une épaisseur de seulement 91 mm pour le modèle de 85 pouces, chose que nous espérons pouvoir vérifier prochainement.