TCL dévoile ses nouveaux téléviseurs Mini-LED aux dimensions généreuses et à la luminosité éclatante

On remarque d’abord que malgré sa dénomination avec le préfixe « X » et ses diagonales généreuses de 85 et 98 pouces, le X955 offre bien une définition 4K UHD, et non 8K. Il ne s’agit cependant pas vraiment d’une surprise, puisque TCL avait déjà évoqué l’absence de téléviseurs 8K dans son catalogue pour l’année 2023.